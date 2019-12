Páník už není trenérem Baníku Ostrava. Kdo bude jeho nástupcem?

Baník Ostrava konec Páníka oznámil na klubovém webu.

„Vedení klubu se s ním dohodlo na ukončení spolupráce, spolu s ním odchází také asistent Jan Somberg,“ oznámil Baník.

„O jeho nástupci intenzivně jednáme a jsem přesvědčen, že v příštích dnech oznámíme jméno nového trenéra,“ zdůraznil sportovní ředitel Marek Jankulovski.

Pro fotbalovou veřejnost je to tak trochu překvapivé rozhodnutí.

Páník převzal mužstvo v březnu 2018 na posledním místě tabulky, po následné porážce s Duklou ztrácelo na příčky zajišťující záchranu osm bodů. Přesto Páník, který byl pár týdnů před nástupem do Baníku odvolán z funkce ve Zlíně, dovedl tým k záchraně.

V následujícím ročníku se už Baník pohyboval v elitní šestce, hrál finále poháru, v němž podlehl Slavii.

Po podzimních dvaceti kolech je Baník sice sedmý, ale jen s dvoubodovou ztrátou na čtvrtou Spartu a čtyřbodovou na třetí Jablonec.

Z pohledu umístění a výsledků je Páníkův konec nečekaný.

Důvodem jeho odvolání však může být rozdílný pohled na směřování mužstva.

Vedení klubu by si představovalo, aby v kádru bylo víc odchovanců, víc Baníkovců. Aby dostávali šanci mladí hráči z akademie, kteří nejsou horší než ti zkušení a starší.

A Páníkovi se do přestavby a omlazení mužstva soudě podle podzimu příliš nechtělo - Baník má jedno z nejstarších mužstev v lize.

I tak se předpokládalo, že dokončí soutěžní ročník.

„Bohumil Páník má zcela nezpochybnitelnou zásluhu na úspěšném etablování Baníku v první lize po postupu z druhé ligy. Přebral tým v kritické situaci na sestupovém místě a dokázal ho vytáhnout nejprve k záchraně, a pak i do horní poloviny tabulky. Za to mu jsme vděčni a dnes jsme mu za to znovu poděkovali,“ prohlásil sportovní ředitel Marek Jankulovski.

„Ale teď to cítíme tak, že ta první etapa klubu po návratu do nejvyšší soutěže končí a čeká nás další víceletý cyklus, ve kterém chceme pokračovat trošku jiným směrem. Trenéru Páníkovi jsme poděkovali a přejeme mu hodně úspěchů do další práce,“ podotkl Jankulovski.