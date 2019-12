Baník? K tomu bych se nechtěl vyjadřovat, nezlobte se, řekl Kozel

Hodnotil především uplynulý rok, pochvaloval si práci s mládežnickým národním týmem, který postoupil do elitní fáze kvalifikace o Euro 2020.

Ta se hraje v březnu. Ze sedmi čtyřčlenných skupin jde na závěrečný turnaj sedm mužstev, které doplní pořadatel Severní Irsko.

Bude Kozel ještě u toho?

Nebo ho zláká Baník, který shání náhradu za odvolaného Bohumila Páníka?

„Nechtěl bych se k tomu vyjadřovat. Ale určitě s tím týmem chci kvalifikaci dojet,“ naznačil, když po silvestrovském derby veteránů ochotně přišel mezi novináře.



Proběhla s Ostravou už nějaká jednání?

K tomu bych se fakt nechtěl vyjadřovat, nezlobte se. Dneska to není téma.



Rok 2019 jste uzavřel v silvestrovském derby porážkou 1:5. Co pro vás tato událost znamená?

Vždycky chcete vyhrát, zvlášť, když jste sportovně založený, ale cílem je se potkat. Zhodnotit rok a popřát si, aby ten příští byl třeba o trošku úspěšnější. Je to o setkání s kamarády, se spoluhráči, se soupeři, které přes rok nevídáte. To je to hlavní: popřát si, vidět, že jsme všichni zdraví.

A soupisky v obou zápasech byly solidně nabité.

Ten druhý zápas hráčů nad pětatřicet byl skoro ligovej! Takový Jirka Novotný nastoupil za Spartu v obou kategoriích, on je jako Jágr v hokeji. Hraje furt, udržuje se, podle mě má stejnou váhu, jako když hrál ligu. To je taky znát.

Silvestrovské derby přilákalo znovu hodně fanoušků. To potěší, že?

Počasí tomu přeje. Ale také to ukazuje, že hlad po fotbale tady je. Tak ať to vydrží.

Jaký byl rok 2019 pro vás?

Poměrně úspěšný. Na jaře jsme s reprezentací porazili Anglii, Španělsko, to se pokaždé nestává. Na podzim jsme postoupili z hlavní kvalifikace do elitní fáze, cítili jsme, že se mužstvo zlepšuje a je konkurenceschopné. S výsledky jsem spokojený. Bohužel nám los elitní fáze přihrál Nizozemsko u nich, což je s Anglií asi to nejtěžší, co v Evropě můžete potkat. Asi to nebude snadné, ale nevzdáváme se. Mužstvo má sebevědomí, doufám, že si jej přeneseme i do nového roku.