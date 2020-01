Kozel zahajuje ostravské angažmá: Nebojím se dát šanci mladým

Baník má od ledna opět klubovou základnu na opravených Bazalech, kde je nové tréninkové centrum patřící městu. „Zažil jsem, jak se Bazaly zavíraly... Takže teď je zase otevřeme,“ usmál se Luboš Kozel na Bazalech, kde se fotbalisté Baníku tento týden připravují.

Co rodák z Vlašimi, někdejší reprezentant a bývalá opora Slavie říká na nové působiště? „Baník je velice zajímavá nabídka pro každého trenéra. Věděl jsem, že když ji nevezmu, tak sem přijde někdo jiný a bude to na dlouho. Nechtěl jsem o to přijít,“ odpověděl Luboš Kozel, který zároveň dokončí kvalifikační cyklus s reprezentací do 19 let.

Jaký je podle vás Baník?

Nepřicházím k neúspěšnému mužstvu, jak to někdy vyznívá. Baník z minulých třinácti utkání prohrál akorát v Plzni a na Slavii, takže to výsledkově není špatné. Ale hodnotit tým, který ještě úplně neznám, by nebylo korektní. Trenér Páník tady odvedl výbornou práci. Mužstvo se posunulo na úroveň, která ho předurčuje k boji o evropské poháry.

Ostatně do nich byste chtěl Baník dostat, jak jste řekl při svém příchodu do klubu...

Ale nemohu říct, jestli se to povede hned. To je fotbal.

Půjde to dohromady s vaší snahou dát šanci mladým?

Jde to. Ale nemohu slíbit, že výsledky budou hned. Když vezmu jednání zástupců klubu, tak na mě působí, že vědí, co chtějí. Pro ně není priorita to, co bude za měsíc. I to, co tady vybudovali, Bazaly, Vistu, svědčí o tom, že přemýšlejí dlouhodobě, a to mě na tom lákalo. Samozřejmě, když dáme do sestavy dva sedmnáctileté kluky, tak výkonnost týmu spíše poklesne. Ale za dva měsíce nebo půl roku bude výkonnost výše než předtím, protože mladí získají zkušenosti.

To ve Slavii a Plzni nešlo, když jste je už dříve odmítl?

Plzeň jsem odmítl v době, kdy jsem podepsal novou smlouvu. Slavii jsem už chtěl vzít, ale bylo to tam naopak, co se týče jednání. Tam jsme se na něčem dohodli a za hodinu to neplatilo. Lidé z klubu pak říkali, že jdu do války. Ale do ní nejdu ani dneska. Chci dělat fotbal, jak se mi líbí. I když jsem měl za sebou nějakou slávistickou minulost a byla to pro mě možná srdeční záležitost, důležitější je, s jakými lidmi děláte. Potřebuji vědět, že mám nad sebou lidi, kteří když něco řeknou, tak to splní a platí to.

Kam chcete Baník posunout?

Z klubu cítím, že výsledky respektovali, ale herní projev nebyl až tak atraktivní pro diváky. Budu se snažit naučit hráče více kombinovat, hrát techničtěji, než tomu bylo dosud. Diváci na zápasy samozřejmě koukají optikou výsledků, ale neznamená to, že budou hned lepší, když změníme herní styl. Mohu slíbit, že se budeme snažit hrát fotbal, o němž si myslím, že bude úspěšný, který hráče rozvíjí a posouvá i individuality na co nejvyšší úroveň.

Změny v kádru Baníku Ostrava Útočníci bratři Šašinkové se z hostování vrátili do Baníku. Zatímco Ondřej se po návratu ze Slovácka zapojí do přípravy mužstva, Jakub, který byl v Karviné, zamířil do Příbrami. S áčkem nově trénují rovněž mládežničtí reprezentanti Jakub Tamajka, Jakub Drozd a Timofej Barkov a také nejlepší střelec třetiligového béčka David Buchta. Milan Baroš se k týmu připojí v úterý, Carlos de Azevedo a Dame Diop v pátek. Smlouva skončila Lukáši Pazderovi.

Bylo mužstvo na podzim až příliš svázané taktikou?

Každý trenér má svou vizi, jak má fotbal vypadat. Důležité je, aby vedla k výsledkům. Prohrávat nikdo nechce. Už nestačí hrát jako před deseti patnácti léty. Můžete tým dostat na nějakou úroveň, když hráči plní dané pokyny, ale otázka je, jestli je to strop mužstva, anebo se může dostat ještě výše, pokud bude hrát jinak. To musíme poznat.

A jak vidíte možnost, aby se více prosazovali mladí fotbalisté?

Jsou tu mladší hráči, kteří mají dostat šanci. Tím, že jsem teď u reprezentační devatenáctky, mám celkem přehled o mladých fotbalistech. Nebudu se bát jim šanci dát, když si o ni řeknou. Zadarmo nedostane nikdo nic.

Chystáte obměnu mužstva?

Baník je vnímán jako velice zkušený tým. Je tu dost starších hráčů. Jejich věk není problém, pokud mají výkonnost. Jenže, jestli jich je hodně, bude tým už těžko růst. K nějaké obměně může postupně dojít. Nyní by se jednalo nejvýše o dva tři hráče, protože některým v létě končí smlouva, takže nadcházející půl- rok nějaké rozsáhlé změny nebudou. Potřebuji čas na to, abych hráče poznal, abych měl jasno, s kým bych chtěl pracovat dál. Je to ideální šance podívat se i na mladíky, jak daleko nebo blízko mají do ligy. K větším změnám může dojít v létě.

Proč jste si vybral za asistenty Ivana Kopeckého a Radka Slončíka?

S Ivanem se známe už z dřívějška. Chtěl jsem asistenta, který už má nějakou zkušenost i jako hlavní trenér. Je velice pracovitý a má zkušenosti se zdejším regionem, protože trénoval Opavu, Vítkovice a byl asistent v Karviné. Má i start za Baník.

Radek Slončík je v Baníku šéftrenérem mládeže, takže u něj rozhodla provázanost s mladíky?

V momentě, kdy jsem začal přemýšlet o Baníku, tak jedno z mých přání bylo, dát se znovu dohromady s Radkem. Známe se z hráčské kariéry, znají se naše rodiny. Byli jsme spolu v Maďarsku. Rok jsme bydleli v jednom baráku. Vnímá a cítí fotbal podobně jako já. A hrála pro něj i ta zkušenost s mládeží.