Slezské derby rozsekli beci. Paradox, žasl Páník. A Straka lamentoval

Upozornil, že na hřišti není od toho, aby střílel góly. „Mým úkolem je bránit, takže cenné je, že jsme nedostali gól. A to i proti Karviné, která se střelecky trápí. Jsem rád, že se na nás nechytla,“ dodal.

O všechny tři branky se postarali domácí obránci. „Byl to ale týmový výkon,“ upozornil ostravský obránce Jiří Fleišman, který na první gól nahrával a druhý dal sám z přímého kopu k levé tyči. „Všiml jsem si, že si gólman postavil jen dva hráče do zdi a stál docela mimo bránu, tak jsem řekl Robovi (Hrubému), že zkusím vystřelit, a parádně to tam padlo.“

Karvinský brankář Martin Pastornický přiznal, že nečekal, že Fleišman míč trefí tak skvěle. „Gólman totálně zaspal,“ zlobil se hostující trenér František Straka.

„Báli jsme se jejich výšky, snažili jsme se nefaulovat v blízkosti naší brány, a nakonec jsme standardními situacemi rozhodli my, což je paradox,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

Karvinský záložník Marek Janečka podotkl, že prohra po takových třech gólech mrzí o to více. „Protože na standardky se člověk dokáže připravit. Než rozhodčí pískne, je čas se soustředit,“ řekl Janečka, který si včera zahrál i na postu útočníka.

„Hlava ti nejde a přicházejí zbytečné chyby. Furt to samé, pořád dokola,“ povzdechl si Straka, který o odchodu po pěti prohrách bez vstřeleného gólu neuvažuje. „Nebudu utíkat, dokud mám důvěru. Budu makat a bojovat. V týmu jsou kluci, co mají podobný charakter jako já a na nich musíme stavět. Hlavně se musíme zvednout. Celý kolektiv.“

Baník během duelu přišel o zraněného útočníka Smolu, který má na hlavě po zásahu Kouřilovou kopačkou asi šest stehů, a o Reitera, jenž má zřejmě poraněný nárt. Problémy s ním měl i karvinský Kouřil, který rovněž předčasně střídal.