Loni hrál Baník o záchranu, teď o poháry. Prožívám to v klidu, říká Páník

„Prožívám to v klidu,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník, byť na něm bylo znát, jak si oddechl, že mužstvo středeční pohárové semifinále s Bohemians Praha 1905 zvládlo a vyhrálo 1:0.

Kouč podotkl, že především hráči si musejí uvědomit, kde byli před rokem. „A takhle jsem je i burcoval, když jsem jim ukázal tabulku po našich nevydařených zápasech jara,“ řekl Páník. „Chtěl jsem, aby se probrali, protože dolů se padá rychle, ale nahoru se leze velice těžce. Myslím, že si to kluci vzali k srdci a zase je to tým, který bojuje a nedělá rozdíl, jestli hraje doma, nebo venku, a snaží se urvat, co může.“

Je nynější sezona pro ostravské fotbalisty jakýmsi snem po těch letech, kdy hráli o záchranu a jednu sezonu se plácali i ve druhé lize?

„Sen by byl vyhrát titul. Třeba,“ usmál se záložník Robert Hrubý, který krušné časy pamatuje. „Musíme jít hezky postupně, takhle je to ideální. Momentálně hrajeme do šestého místa, pereme se o poháry a třeba za rok můžeme být o tři čtyři příčky výše.“

Pětadvacetiletý Robert Hrubý je v Baníku s půlroční přestávkou čtvrtou sezonu. A v klubu bude pokračovat, jelikož včera podepsal smlouvu do 31. prosince 2022.

„Je to důležitý a platný hráč pro tým, navíc ve velmi perspektivním věku,“ uvedl sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski. „Je dalším z hráčů, s nimiž jsme podepsali dlouhodobou smlouvu, abychom pokračovali ve stabilizaci kádru.“