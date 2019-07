Vrátí se Sivok? Budějovice stále čekají, rozhodne se na konci července

Protože pořád není jasné, jestli jeho jméno českou ligu okrášlí.

Renomovaný stoper, který většinu kariéry strávil v cizině, je jihočeský patriot. Budějovický odchovanec. A aktuálně muž, na jehož rozhodnutí se čeká. „První dvě nebo tři kola nenastoupím,“ vzkázal pětatřicetiletý Sivok.

Na verdikt, kde odkroutí sezonu, chce čas. V Budějovicích to být nemusí, taková byla dohoda od začátku.

Ano, pokud se vrátí do Česka, bude hrát tam, kde vyrostl a kde stále bydlí. Jenže jeho to táhne do ciziny: „Už nejde o nějaký posun v kariéře. To jsem dal na druhou kolej svým posledním přestupem do Izraele. Ani nečekám na peníze, jak někde slýchávám. Jde mi o další životní zkušenost – pro mě i moji rodinu. V Česku pak budu celý zbytek života a chci ještě využít možností, které mi fotbal nabízí.“

Některé nabídky, třeba z Turecka, už odmítl. A dál čeká. Rozhodne se do konce července: „Půjdu tam, kde mi to bude dávat smysl a kde najdu motivaci.“ České Budějovice samozřejmě doufají, že nakonec zakotví doma.