Česká varianta? Jen Dynamo, říká Sivok o své fotbalové budoucnosti

Bývalý reprezentační kapitán by byl vítanou posilou prvoligového nováčka. Ale oficiálně ještě není. V úterý sice na jihu Čech začal trénovat, jenže s klubem je Tomáš Sivok domluvený tak, že pokud by dostal zajímavou zahraniční nabídku, ještě by chtěl zkusit život a fotbal za hranicemi vlasti.

Jak velká je šance, že se v českobudějovickém dresu představíte fanouškům?

Šance určitě je. S manažerem klubu Martinem Vozábalem a trenérem Davidem Horejšem jsme si řekli situaci. Chtěl bych ještě zůstat venku. Ani ne tak z hlediska fotbalového jako životního. Rád bych poznal ještě nějakou novou mentalitu, naučil se další řeč. Podstatné pro mě je, že tam se mnou musí být i rodina. Když ta příležitost nebude, tak bych se vrátil do české ligy – a bylo by to sem domů. Už jsem dostal i jinou nabídku z Česka, ale určitě bych nikam nejezdil. Jsem doma tady.

Pamatujete to tady vůbec ještě?

Na novém stadionu už jsem hrával jednou s reprezentací, ale přiznám se, že když jsem přijížděl, tak mi Martin Vozábal říkal, ať napřed zajdu za nimi do kanceláře. A já šel automaticky do té staré budovy na druhé straně hřiště. Projel jsem hodně stadionů. Těch velkých i malých. Tady je zázemí úžasné. Liga sem historicky patřila a doufám, že zase patřit bude.

Sledoval jste jarní tažení týmu?

Mám kamaráda, který chodil na každý zápas. Já neviděl žádný, ale byl jsem pečlivě informovaný právě od něj. A ten kamarád mi říkal, že Dynamo konečně hrálo fotbal. To je příjemný.

Máte nějaké datum, kdy se chcete rozhodnout, jestli zůstanete?

Datum není. Veškeré transfery se ale dělají během července. Do jeho konce bude všechno rozhodnuté. Pokud budu mít možnost trénovat tady s klukama, budu rád. Samozřejmě vím, že ta nejistota pro vedení není moc příjemná, ale na rovinu jsme si řekli, jak ty věci jsou.

Existuje i varianta, že byste tu sezonu začal a pak šel jinam?

To vůbec nevím. Na to nedokážu odpovědět.

Takže převažuje jen tahle: Budějovice, nebo zahraničí...

Nejsem takový člověk, který střídá kluby. Když někde zakotvím, rád jsem tam delší dobu. Mám rodinu a beru ohledy hlavně na ni. Děti chodí do školy. Když někde začnou, tak tam musím být, a ne jít hned pryč.

Máte v tuhle chvíli nějakou zahraniční nabídku?

Měl jsem a stále další jsou. Ale jen na místa, kde bych byl sám, a to pro mě nepřipadá v úvahu. Obětuju hodně, ale ne to, abych byl někde půl roku nebo rok sám.

Poslední sezonu jste strávil v Izraeli a s týmem jste sestoupili do druhé ligy...

Ještě pět kol před koncem jsme měli náskok asi dvanácti bodů. Ale kvůli různým okolnostem se sestoupilo o soutěž níž. Dva měsíce před koncem ročníku jsem měl smlouvu na další rok, ale s tím, jak se spadlo, tak mi říkali, abych tam zůstal a pomáhal trénovat. Pro mě by to nebyl problém kariérně, ale mentálně bych asi nedal, abych se motivoval hrát před stovkou lidí. Z hlediska života je to škoda. Líbilo se nám tam. Děti chodily do americké školy.