Českobudějovický kouč Horejš: Na našem fotbale nechceme nic měnit

V neděli tak čeká na fanoušky obnovená premiéra nejvyšší soutěže. Přijede Opava a utkání začne v 16.30 hodin.

České Budějovice vs. Opava Online reportáž v neděli od 16:30

Se slezským celkem mají Jihočeši poměrně nedávnou zkušenost. Dvakrát s ním hráli v předminulé sezoně, kdy Opava postupovala do nejvyšší soutěže.

„Tohle už je ale úplně jiný tým, jiný soupeř, a nedá se to srovnávat,“ odmítá trenér David Horejš a doplňuje, že rozhodně nejde o lehkého soka na úvod soutěže.

„Tak se to říkat nedá. Bude to hrozně těžké. Opava je zkušený tým. Tím, jak v uplynulé sezoně prošla ligou celkem v pohodě, tak může být i v klidu. U nás je spousta kluků, co ligu nikdy nehráli. Uvidíme, co to s nimi udělá. Přijdou lidi. Tlak na hráče bude, ale věřím tomu, že se s tím popasují dobře,“ dodává David Horejš.

Českobudějovický kouč nejvyšší soutěž nikdy netrénoval, ale dlouhé roky ji sám hrál. I proto dokáže svým svěřencům vysvětlit, co je čeká. „Hráče na to připravujeme. Bude to o ničem jiném než druhá liga. Každá chyba se bude trestat a musíme těch chyb udělat co nejméně,“ upozorňuje trenér. „Chceme ale lidem nabídnout atraktivní fotbal tak, jako to bylo v uplynulé sezoně. Na tom nechceme nic měnit.“

V sobotu sehrálo Dynamo generálku se Žižkovem, ale všichni hráči, kteří nastoupili v základní sestavě, rozhodně nemusí hrát od začátku i proti Opavě. „Někteří ano. Ale na rovinu říkám, že máme v sestavě tři otazníky. Rozhodneme se i podle zdravotního stavu. Konkurence v týmu je a snad se rozhodneme pro správnou sestavu. Určitě to ale není tak, že ti, co nastoupí teď v neděli, budou hrát i v dalších utkáních. Aktuálně prostě máme kam sáhnout,“ říká Horejš. Tým má pohromadě. Otázka pouze je, jestli bude moci nastoupit Schranz.

Fotbalisté Dynama se ani netají tím, že hodně spoléhají na podporu domácích fanoušků. „Chtěl bych jim poděkovat za minulou sezonu, ve které nás podporovali, a chtěl bych je požádat, aby pomohli i teď,“ říká Horejš. „První ligy si my, hráči i trenéři, nesmírně vážíme a věříme, že si toho bude vážit také divák,“ dodává.

Zdá se, že i pro českobudějovické fandy může být nejvyšší soutěž atraktivní. Svědčí o tom i vyšší zájem o vstupenky v předprodeji. V pátek odpoledne bylo i s permanentními vstupenkami na zápas prodaných už 2 600 míst.

Lístky si mohou lidé koupit nejen v internetovém předprodeji na cbsystem.cz, ale také v neděli přímo na pokladnách, které budou otevřené dvě hodiny před začátkem duelu.