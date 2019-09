Ekpai ve hře dopředu Provoda nahradí, věří trenér Horejš

Máte za sebou osm zápasů první ligy. Jaké byly?

Byly ohromně těžké. Los byl pro nás jako pro nováčka obtížný. Dostali jsme Spartu, Jablonec i Slavii doma. Venku jsou pak v lize všechny zápasy enormně těžké. Prvních osm utkání jsme nějakým způsobem odehráli. Doufám, že se poučíme z chyb, které jsme udělali, a v další části sezony budeme silnější.

Byl start do ligy těžší, než jste čekal?

Věděl jsem, že to bude těžké. Všichni jsme si přáli, abychom do sezony dobře vstoupili. Měli jsme doma Opavu. U ní si všichni mysleli, že to je hratelný soupeř, ale první poločas jsme dojeli na takovou tu nováčkovskou daň. To jsme prospali. Druhou půli jsme hráli fotbal, co jsme chtěli, ale Opava dozadu odvedla výborný výkon a vyhrála 1:0. Zvládli jsme druhé utkání na Slovácku (2:0). To mužstvo hodně nakoplo a pak přišly souboje doma se Spartou (2:2) i Jabloncem (1:1). Byly to krásné zápasy a hodně mě mrzí, že jsme alespoň jeden z nich nedotáhli do vítězného konce. Do dneška si myslím, že jsme z toho měli vytěžit víc.

A pak přišly tři porážky v řadě. Nevyskočilo hráčům až příliš vysoko sebevědomí po chvále po Spartě a Jablonci?

Já jsem hráče po Jablonci nechválil.

Ale všeobecně se po zápase mluvilo o tom, že to zvládli slušně. I na tiskové konferenci jste říkal, že jste odehráli dobrý zápas...

To jo, ale co se řekne v kabině, to zůstane mezi námi. Já jsem přesvědčený, že v zápase s Jabloncem jsme měli daleko na víc než jen na ten bod, a to jsem hráčům řekl a ukázal chyby, které jsme udělali. Věděli jsme, že není čas na chválení a sebeuspokojení. To z naší strany nenastalo. Jeli jsme do Příbrami a kde kdo si řekne: To je jen Příbram. Ale je to kvalitní a zkušené mužstvo. Prokazuje to i v jiných zápasech. Prohráli jsme tam 0:2 hlavně kvůli hloupým chybám. Ve druhém poločase nějaké možnosti byly, ale v lize se těžko otáčí utkání, kdy prohráváte o dva góly. Mrzelo nás to. Pak jsme doma měli Slavii. Ta nás jednoznačně přehrála. A pak přišla Boleslav. Tam jsme vedli 2:0, v prvním poločase podali nadstandardní výkon, ale srazily nás obrovské chyby vzadu a prohráli jsme 2:4. Jsem rád, že po třech zápasech přišel Zlín a ten jsme zvládli velice dobře. Nepanikařili jsme, připravili se dobře.

Byl to důležitý zápas, abyste měli v reprezentační pauze klid?

Bylo to hodně důležité. Třikrát jsme prohráli a věděli jsme, že potřebujeme bodovat. Zlín byl po delší době normální hratelný soupeř. Hlavně první poločas jsme podali dobrý výkon. Za to přišla i odměna v podobě vítězství 2:0.

Po Boleslavi jste říkal: Kdyby tu byl Sivok, tak ty góly nedostaneme. Sivok už v týmu je. Počítám, že jste s jeho příchodem spokojený...

Jsem hrozně rád. Byl jsem se i podívat na té tiskové konferenci, když přicházel, a tam zazněla hrozně dobrá věc. A to ta, že tady chce pomoct. Je to kluk, který si dneska může lehnout na zahradě a nedělat nic. Jsem rád, že nám chce pomoct na hřišti i mimo něj. Když se ještě vrátím k té Boleslavi, tam nám chyběla zkušenost. Chyby byly hloupé. To normální tým neudělá. Celý zápas nám zkazily tři minuty. Takový je fotbal. Je to zkušenost. Věřím, že s Tomášem budeme silnější. Ale nesmíme si myslet, že dozadu si stoupne Sivok a všechno půjde samo.

Ale přinese zkušenosti. Dokáže uklidnit hru. Za ty roky ví, kam si stoupnout, aby dobře zajistil spoluhráče. To vám chybělo.

Samozřejmě. Chyby fotbal přináší. Po tom padají góly. Mě ale mrzelo, jaké chyby jsme dělali. To byla individuální selhání. Třeba v Boleslavi jsme dvakrát neodkopli míč z vápna. Tyhle chyby sráží. Tohle musíme zlepšit a pak možná budeme výš. Soupeři mají takovou kvalitu, že za tohle nás trestají. Hráči musí umět najít řešení a vyvarovat se těchhle věcí.

Když jsme spolu v květnu hodnotili sezonu po postupu, říkal jste, že abyste byli konkurenceschopní, potřebujete přivést v létě alespoň pět hráčů. Ti vesměs přišli, ale posilujete dál. Ukázal vám start, že to nestačilo?

Ukázalo mi to, že rozdíl mezi druhou a první ligou je enormní. Věděli jsme, že asi nebudeme konkurenceschopní v první lize s celkem, se kterým jsme postoupili. Říkal jsem hráčům, že na sebe musíme být nároční a chtít víc. Chci, aby měli motivaci. Aby si vážili toho, že první ligu mohou hrát. Nějaká obměna byla. Hráči přišli. Ivan Schranz se povedl hodně, si myslím. Ale během těch prvních kol jsme s Martinem Vozábalem hodně řešili, že chceme ten tým posílit. Věděli jsme, že nás tlačí bota. Čekali jsme na Tomáše. Řešili jsme i další možnosti.

Tou byl třeba Roman Polom?

Udělali jsme pak Romana Poloma. Ten se ale hned na delší dobu zranil. To je špatný. Pro nás je teď ztráta Lukáš Provod, který odešel do Slavie. Bude nám chybět jeho produktivita, ale hlavně to byl hráč, co byl univerzální. My ho používali na více postech, protože ty posty jsme neměli zdvojené. Podle typologie soupeře jsme ho mohli využít na řadě míst. Teď nám ten hráč odejde a nějak to doplňujeme. Dělat tým čím dál tím silnější je takový postupný úkol. Nejde to udělat hned. Čtyři roky jsme tu hráli druhou ligu. Hrálo se to nějak a s někým. Nechci říct za pár korun, ale v nějakých možnostech. Teď je liga o něčem jiným. Chceme hrát ligu? Ano? V pohodě. Ale musí sem chodit jiní hráči, než chodili do druhé.

Ubong Moses Ekpai posílil České Budějovice.

Jedno jméno padlo. Mrzí vás, že jste nedotáhli na jih Čech stopera Radakoviče?

Beru to tak, že co má být, to tak nastane. Uroše jsme chtěli. Měli jsme ho vytipovaného. Říkal, že by chtěl ven, a pokud nebude moct jít do zahraničí, vezme nabídku z Budějovic. Toho si vážím. Když podepsal v posledních hodinách Rusko, sám volal a děkoval za nabídku. Věřím, že si poradíme i bez něj, ale chtěli jsme ten post zkvalitnit. Pomohlo by to jemu i nám.

A co Ubong Ekpai? Bude to náhrada za Provoda?

Bude to dobrá náhrada. Splňuje požadavky, které chceme po hráčích dopředu. Aby byli rychlí, aby uměli přejít jeden na jednoho. Tímhle způsobem chceme hrát.

Pojďme se podívat na statistiky. Dynamo vystřelilo stokrát za těch osm zápasů a v lize mu v počtu zakončení patří osmé místo. Je to dobré číslo?

Vždycky je co zlepšovat. První kola ukázala, že směrem dopředu jsme konkurenceschopní. Myslím si, že i na ten fotbal se dá koukat. Kluci vědí, co od nich chceme na jednotlivých postech. Když se podíváme na druhou stranu, tak tam je problém. Proto jsme tam, kde jsme.

Zaujalo mě ještě držení míče. Tam je Dynamo naopak v tabulce dvanácté a v úspěšnosti přihrávek ještě o místo vzadu. Co to ukazuje?

Držení míče ukazuje i na způsob hry. Těžko budeme na balonu jako Slavie. Způsob naší hry je založený na rychlém přechodu, a ne na tom, že budeme dominantní. Měli jsme doma Spartu, Slavii a Jablonec. Tam je těžké mít držení míče. Je to nějaký ukazatel, ale myslím si, že to není ten důležitý ukazatel pro hru týmu.

První liga už má za sebou osm kol. Máte představu, jak se bude vyvíjet?

Až na první tři nebo čtyři týmy je liga strašně vyrovnaná. Po osmi kolech třeba na Spartu ztrácíme tři body. Těžko něco předpovídat.

A je něco, co vás překvapilo? Mě třeba to, že Teplice jsou poslední...

Sleduju nejbližší soupeře. Jezdíme na ty zápasy, ale spíš se soustředíme na sebe. Sledujeme pohyb v kádrech, to určitě jo, ale nekoukám se na to, jestli má někdo nějaké problémy. Co mě překvapilo, to byla určitě atmosféra na stadionu. Jsem z toho nadšený. Až na ten poslední zápas se Zlínem, kdy jsme čekali, že bude víc lidí, jich chodilo hodně. Teď je otázka, jestli přišli na Spartu nebo Slavii. Já bych chtěl, aby chodili na nás. Ti kluci si to zaslouží. Kdyby lidé věděli, jak těžká cesta ze druhé ligy byla. Je strašně složité postoupit. Dneska to vidíte na Brnu. A když tu byla Sparta nebo Jablonec, ta podpora z hlediště je ohromně znát.