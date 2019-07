Zinedin z Budějovic. Jsem tu pár dní, musím se zlepšit, říká Mustedanagič

Ze Sparty během letní přestávky Jihočeši přivedli ofenzivního záložníka na post, který v minulé sezoně neměl stabilní obsazení. „Ano. Podhrotový hráč, to je přesně pozice, kterou mám nejradši,“ netají se dvacetiletý hráč z Bosny a Hercegoviny, který podzimní část sezony stráví v Českých Budějovicích.

Čtyři sezony trval Budějovicím návrat do první ligy. První zápas v nejvyšší soutěži odehrají v neděli doma proti Opavě.

Za Dynamo hrál proti rakouskému Amstettenu i proti Žižkovu, kde nejvíc zaujal svou šancí ze 41. minuty. Postupoval sám na gólmana, ale nedal. „Moje první myšlenka byla, že brankáře přelobuju, ale on proti mně dobře vyběhl a už mi nezbývalo nic jiného než si posunout míč do strany. Dal jsem si to moc a klička skončila v autu. Škoda,“ popisoval hráč svůj nejvýraznější moment.

Když měl zhodnotit výkon týmu a výhru 3:0, byl spokojený. Těšilo ho, že Jihočeši v generálce hráli přesně to, co v týdnu před utkáním trénovali. Když se ale řeč stočila na jeho vlastní výkon, slova chvály byla pryč. „Se svým výkonem nejsem spokojený. Jsem s týmem pár dní, ještě přesně nevím, co dělat. Musím to do začátku ročníku zlepšit,“ upozornil Mustedanagič.

Mladý hráč je od dorosteneckého věku v pražské Spartě. V první lize si zahrál za Duklu Praha, ale loňskou sezonu strávil ve slovenském Ružomberku, kam si ho s sebou vzal bývalý mládežnický sparťanský kouč David Holoubek. Na Slovensku se mu dařilo. V sezoně nastřílel šest branek.

Ve Spartě se reprezentant Bosny a Hercegoviny do 21 let v letní přestávce neprosadil a ozvaly se Budějovice. „Trenér Dynama mi zavolal, že by mě chtěl a mě zájem Dynama potěšil. Jsem rád, jak to dopadlo,“ dodal hráč, který už v první české lize odehrál osmnáct utkání, ve kterých vstřelil tři branky.

Na jihu Čech se hodně rozrůstá sparťanská kolonie. Na hostování jsou tu ještě Havelka a Kulhánek. Sparťanskou mládeží prošel i další střední záložník Čavoš. „I tohle hrálo roli v tom, že jsem zamířil zrovna do Budějovic,“ říká Mustedanagič, který se těší na nedělní start Budějovic v nejvyšší soutěži. Budějovice se zase těší, co mladík předvede.