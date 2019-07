Budějovický Kladrubský se těší na ligu a říká: Ze všech cítím odhodlání

Po čtyřech letech se vracíte do nejvyšší soutěže. Panuje v kabině velké natěšení na úvodní kolo?

Je opravdu velké. Čtyři roky jsme v lize nebyli a moc se těšíme na to, až to vypukne. Ze všech kluků je cítit odhodlaní.

Je pozitivní, že na úvod vás nečeká žádný z top týmů?

Uvidíme, s čím Opava vyrukuje. Nějaké informace už o nich od trenéra máme. Myslím si, že v lize nás nečeká žádný jednoduchý soupeř. Až přijede Sparta nebo Slavia, tak to bude o něčem jiném, ale i tak to bude těžký zápas.

Považujete za velkou výhodu domácí prostředí? O obnovenou premiéru v lize se čeká velký divácký zájem.

Na tiskové konferenci zaznělo, že se prodalo patnáct set permanentek, což je skvělé číslo. Co mám zprávy, tak celé město se na úvodní duel těší a plno fanoušků nás přijde podpořit. Byl bych rád, kdyby jich dorazilo co nejvíce.

Pro řadu hráčů to bude vůbec první start v nejvyšší soutěži. Je na vás, zkušenějších, abyste je na zápas správně připravili.

Možná taky, ale kluci jsou profesionálové. Všichni se poctivě připravují na každé utkání. První start v lize je něco specifického, sám si na to pamatuji. Věřím, že to kluci zvládnou.