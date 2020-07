Dveře snad v Liberci zavřené mít nebudu, přeje si Malinský

Do Slovanu si přivedl Tomáše Malinského v červenci roku 2017 trenér Jindřich Trpišovský, který si letos létě rychlonohého záložníka vyžádal opět. Ovšem už jako kouč aktuálně nejlepšího českého klubu pražské Slavie.



Začátky v Liberci však neměl Malinský pod Trpišovským úplně ideální, spíš naopak. „Ta první sezona nebyla pro mě vůbec dobrá a strašně mě to mrzí. Z Hradce si mě přivedl trenér Trpišovský, ale zranil jsem se v juniorce a pak jsem už v áčku nedostal pořádnou šanci. Hodně jsem se trápil, ale hrát mohlo jen jedenáct hráčů a pár střídajících a já jsem se mu do toho prostě nehodil. A stejné to bylo i na jaře pod trenérem Holoubkem,“ říkal 28letý Malinský o své první sezoně pod Ještědem v Bulletinu Slovanu.

Po nástupu kouče Hornyáka před sezonou 2018/19 a hlavně kouče Hoftycha před uplynulým ročníkem však Malinský výrazně ožil a dočkal se přestupu do Slavie.



„Jsem moc rád, že jsem byl trpělivý, že jsem v Liberci zůstal a počkal si na svoji šanci. Ty další dva roky byly krásné, našel jsem si v Liberci přítelkyni, můj život má vzrůstají tendenci. Cítím se dobře a šťastný. Mrzí mě, že v posledních chvílích, které jsme ve Slovanu prožili, nemohlo být fanoušků na stadionu víc. Radost bychom si užili společně. Doufám, že se Slovan probojuje do základní skupiny Evropské ligy. Přeji mu jen to nejlepší,“ uvedl Tomáš Malinský na libereckém webu.

Do Slavie ho vystřelila báječná uplynulá „koronovariová“ sezona, v níž byl se sedmi góly a osmi nahrávkami klíčovým mužem Slovanu. „Upekl se můj přestup do Edenu. Dostal jsem šanci se znovu v kariéře posunout, po konzultaci s rodinou a manažerem jsem se rozhodl zkusit se posunout o stupínek výš. Doufám, že se mi bude ve Slavii dařit. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se kolem Slovanu motají a pracují tam. Bylo mi tu strašně krásně,“ dodal Malinský.

„Dokážu si představit, že v budoucnu povedou mé kroky zpět. Nechci o tom ale teď přemýšlet a poperu se o místo ve Slavii. Dveře snad v Liberci nebudu mít zavřené...,“ přeje si Tomáš Malinský.