Čtvrtý hráč Slovanu na cestě, Slavia finišuje příchod Malinského

Aktualizujeme 12:30 , aktualizováno 12:30

Nezapojil se do přípravy s Libercem a podle všeho má namířeno do Prahy. Konkrétně do mistrovské Slavie: osmadvacetiletý fotbalový záložník Tomáš Malinský se brzy stane její čtvrtou letní posilou.