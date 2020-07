Druhá posila pro Slavii, z Liberce se vrací útočník Kuchta

„Jsem hrozně šťastný, že se něco takového povedlo. Chci ukázat, že mám Slavii co dát a mám co nabídnout. Uvidí se, jak to bude ve výsledku vypadat,“ prohlásil Kuchta pro klubový web.



Slavia v něm získává dravého útočníka, nepříjemného a otravného pro obránce soupeře.

Kuchta má hru založenou na důrazu, dohrávání protivníků, provokacích. „Do soubojů chodí na hraně,“ říkal o něm během jara liberecký kouč Pavel Hoftych.

Na jaře dal šest gólů, pro své mužstvo vybojoval tři pokutové kopy, byť proti Opavě pád nafilmoval. K zákroku na červenou kartu vyprovokoval zkušeného beka Michala Kadlece ze Slovácka. V derby v Jablonci po surovém zákroku na Kratochvíla červené kartě díky benevolenci sudího unikl.

I takový je útočník, kterého si vybrala Slavia. K obráncům Coufalovi a Bořilovi má dalšího „zlého“ muže.

Kuchta a Karafiát nemusí být jedinými hráči, které Slavia získá v letním přestupovém období z Liberce. V kuloárech se mluví ještě o zkušeném křídle Malinském a mladém středopolaři Beranovi.

Je pikantní, že Kuchta ještě v únoru Slavii patřil.

Pak Liberec jeho hostování ze Slavie změnil v přestup, aniž by Kuchta za Slovan během osmi měsíců skóroval.

V ten samý den, kdy Liberec jeho angažování oznámil, v ligovém utkání proti Bohemians 1905 dal dva góly a po faulu na něj Kamso Mara proměnil penaltu. „Můj nejlepší zápas v lize,“ radoval se Kuchta.

Do konce sezony přidal další dvě branky a výkony upoutal tak, že po něm sáhla Slavia, která ho vychovala.

„Vzájemně víme, co od sebe očekávat. Je to hráč, kterého si trenéři přáli a skvěle pasuje do našeho herního stylu. Také proto se počítalo s jeho návratem při přestupu do Liberce, kterému patří poděkování za vstřícná jednání. Věřím, že Honza bude ve Slavii úspěšný a naplno prokáže svůj potenciál,“ uvedl Jiří Bílek, člen představenstva a sportovního úseku klubu.



Do slávistického áčka Kuchta nakoukl během podzimu 2015 za trenéra Dušana Uhrina mladšího, odehrál třináct minut proti Bohemians (2:2).

V létě 2016 odešel na hostování do Bohemians, za rok a půl naskočil jen do jedenadvaceti zápasů a gól nedal.

Následovalo půlroční hostování ve Slovácku, kde zaujal nejen čtyřmi brankami. V zápase proti Spartě v poslední minutě za stavu 1:1 vyprovokoval obránce Čiviče, který oplácel, dostal červenou kartu a Slovácko z penalty dalo vítězný gól.

Loňské jaro strávil na hostování v Teplicích, kam šel jako součást transferu Alexe Krále do Slavie. Dal tři góly a v létě zamířil na další hostování do Liberce.

I když na podzim paběrkoval, gól nedal, trenér Hoftych mu věřil a na jaře pro něj byl útočníkem číslo jedna.

Od léta o svou pozici bude bojovat se Stanislavem Teclem, Júsufem Hilálem a Petarem Musou.

„Přicházím do velkého klubu a musím počítat s tím, že konkurence je a bude velká. Jsem si toho vědom a uvidíme, kdo bude hrát. Nejdůležitější ale je, aby byl úspěšný tým a abychom vyhrávali,“ dodal Kuchta.