Přijmu jakoukoliv pozici, na novou sezonu se těším, tvrdí jablonecký Hübschman

„Rozhodování ani nebylo těžké. Už v průběhu jara jsme se s trenérem Radou bavili o tom, jak to bude vypadat, jaké jsou možnosti, řešil se spíše jenom můj zdravotní stav, který se na jaře vyvíjel dobře, takže jsme se dohodli, že v Jablonci budu pokračovat. Jsem rád a na novou sezonu se těším stejně jako na každou předtím,“ řekl 39letý kapitán jabloneckých fotbalistů Tomáš Hübschman.

O čem ještě ostřílený harcovník, který má na kontě 58 startů za český národní tým a v minulé sezoně byl vyhlášen Osobností ligy, na prahu letní přípravy hovořil?

O kádru na novou sezonu: „V minulých dvou letech se nám v létě vždy rozpadla obrana, plus odešli i někteří hráči pro hru dopředu, což byl samozřejmě velký zásah do sestavy. Teď to máme jednodušší, protože až na Ivana Schranze všichni klíčoví hráči zůstali, což je hodně důležité. Proto věřím, že to letos prolomíme a konečně se přes předkola dostaneme do skupiny ať Evropské ligy, nebo nové Konferenční ligy. I když ten první soupeř bude hodně těžký, ale zatím to neřeším. To začnu, až to bude blíž (Jablonec se ve 3. předkole Evropské ligy utká s jedním ze dvou poražených z dvojic 2. předkola Ligy mistrů Eindhoven - Galatasaray a Celtic Glasgow - Midtjylland - pozn. red.).“

O své roli v týmu: „Samozřejmě každý chce hrát, ale já už vnímám svůj věk a i nějakou svoji trochu jinou roli. S trenérem se o tom bavíme a já přijmu jakoukoliv pozici. Ať budu na hřišti, na lavičce nebo třeba na tribuně. Nikdy jsem nebyl otrávený nebo naštvaný, když jsem nehrál od začátku, s tím u mě problém nebyl a ani nebude. Chodil jsem teď hlavně v závěrech zápasů, které byly vyrovnané a nervózní, abych tu hru i spoluhráče zklidnil, abychom byli víc na balonu a abych pomohl k vítěznému konci.“

O hřišti na stadionu Střelnice: „Terén byl na začátku jarní části dobrý, ale tím jedním zápasem s Příbramí v lednu jsme si ho dost zkazili a nešlo s tím už v tom počasí nic moc dělat. Nám i soupeřům to vadilo a nějaký hezký kombinační fotbal se hrát nedal, bylo to bláto a drny. Teď už vypadá trávník nádherně a doufám, že si ho třeba na konci podzimu zase nezničíme.“

O očkování: „Měli jsme takové dobrovolně povinné očkování před přípravou, ale bylo na každém, jak se svobodně rozhodne. Teď jsme skoro všichni oočkovaní a vnímáme, že nám to může pomoct, minimálně pro českou ligu, protože bychom už nemuseli být tolikrát testovaní. Ale těžko přemítat, co bude v září a říjnu. Teď nám to dávalo smysl, že bychom to měli mít tím očkováním jednodušší.“