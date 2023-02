Jak je Holeš důležitý. Nemohl jsem se dočkat, na tribuně jsem se trápil, říká

Devětadvacetiletý středopolař se chystal na to, až nastoupí v základní sestavě a zvládne v ní celý zápas. Stalo se po takřka šesti nekonečných měsících.

„Nemohl jsem se dočkat. Cítil jsem se výborně,“ líčil v neděli večer, když dohrál ligu proti Slovácku (2:0).

Oba góly dal Peter Olayinka, ale nejobletovanějším slávistou byl Holeš. „Jeho návrat nám výrazně pomohl. Jeho přítomnost na hřišti byla pro mužstvo hodně významná,“ říkal Trpišovský.

Holeš nastoupil na pozici štítového záložníka, měl především defenzivní úkoly. Měl se starat o to, aby stopeři Ogbu a Ousou měli co nejmíň práce, což splnil maximálně. K tomu vypracoval druhý gól, který zápas v závěru definitivně rozhodl.

„Pro Slavii byl jedním z klíčových hráčů, s tím souhlasím,“ řekl soupeřův asistent Josef Mucha. „Byl důležitý pro jejich organizaci hry. My jsme šli do utkání s tím, že slávisti nejsou komfortní v defenzivě, ale i kvůli Holešovi jsme ji moc neprověřili.“

Zápas nepřinesl zábavný fotbal, Slavii šlo především o výsledek. Minulý týden totiž po mizerném výkonu ztratila dva body v Teplicích (1:1) a další výpadek by ji už mohl stát první příčku v tabulce.

„Potřebovali jsme se odrazit od poctivého výkonu, od pevné defenzivy. Slovácko jsme do ničeho nepustili, to byl náš cíl. A věřili jsme, že díky aktivitě si vypracujeme šance a dáme góly. Pomohli jsme si standardkami. To mě potěšilo, protože jsme se jim dost věnovali,“ prohlásil Holeš.

Celý ligový zápas odehrál naposledy loni 4. září právě na Slovácku (1:1). O čtyři dny později byl u remízy v pohárovém utkání na stadionu Sivassporu. Sice pak ještě v následném utkání v Plzni seděl na lavičce, ale tam už do hry nezasáhl. Od té doby léčil zranění v oblasti kotníku.

„Na tribuně to nebylo pro mě nic příjemného, býval jsem hodně nervózní, emoce jsou úplně jiné. Bylo to trápení, ale nemohl jsem nic dělat,“ líčil.

Od ledna postupně zvyšoval tréninkovou zátěž. „Děkuju kondičním trenérům a fyzioterapeutům.“

Do zápasu byl připravený už před týdnem, v Teplicích naskočil na posledních dvacet minut. „Kdybych šel od začátku, asi by to ještě nebylo ono. Asi bych se necítil tak dobře jako proti Slovácku.“

Trenéři na něj netlačili, že se musí dát dohromady co nejdříve. „Ale tím, že se zranil Kuba Hromada, tak jsme na tom postu měli trochu problém. Já jsem návrat směřoval ke Slovácku.“

Na hřišti si náramně rozuměl s dvacetiletým mladíkem Christosem Zafeirisem, který po nedávném příchodu z Norska ukazuje nesmírný talent.

„Na hřišti dělá správná rozhodnutí, je důrazný, rychle se učí, hrálo se mi s ním skvěle. Nemusel jsem si ho řídit, mluvili jsme na sebe vzájemně,“ pochvaloval si Holeš.

On zase pomohl stoperům, kteří bývají ve Slavii občas slabším místem. V závěru, když Slovácko nakopávalo míče a zahrávalo několik rohů, přešli slávisté k rozestavení na tři stopery, dvojici Ogbu - Ousou doplnil právě Holeš.

Minule v Teplicích měla Slavia velký problém právě ve středu pole a na pozici středních obránců.

„Všichni říkali, že stopeři dnes hráli dobře. Ale klíč k jejich výkonu je, jak hrají ti před nimi. Nevybavuju si, že bychom na ose hřiště - to znamená v prostorech uprostřed od vápna k vápna - měli problém,“ chválil Holeše kouč Trpišovský.

„Hru řídil, byl to od něj dominantní výkon. Po pěti šesti měsících byl obdivuhodný. Přitom s týmem měl jen pár tréninků a žádný přípravný zápas.“