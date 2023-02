Trpišovský: Když je zápas válka, máme problémy. Co říkal o Van Burenovi?

Jak střetnutí ovlivnil Vachouškův gól ze 3. minuty?

Věděli jsme, že zápas bude ošidný, protože soupeř nemá co ztratit. Že bude důležitý vstup, protože v útoku mají rozdílového hráče (Gninga), kterému zápasy do otevřené obrany sedí. Pod ním je Trubač, hodně nebezpečná dvojice. A ta první situace utkání ovlivnila strašně. Necítili jsme, že tým může emočně a kvalitou něco se zápasem udělat, proto jsme sáhli už v prvním poločase ke dvěma změnám. Po přestávce jsme si vytvořili optickou převahu, jenže kromě dvou situací jsme neohrozili bránu. Bod je nečekaná ztráta, výkon byl nedostatečný v defenzivně i ofenzivě, přitom nás přijela podpořit spousta slávistů. A domácím chybělo plno hráčů, v defenzivě improvizovali. Špatné od nás, dobré od Teplic, nasazením i projevem si ten výsledek zasloužily.

Proč jste střídal v prvním poločase zrovna Ewertona a Pecha?

Střídání mohlo být daleko víc, žádný dobrý výkon až na Traorého a jeho vybojované míče tam nebyl. Dostávali jsme dva útočníky do hry a někteří nám do nového rozestavění nevycházeli. Bylo to dáno výkonem i typologií. Chtěli jsme získat střed hřiště, který jsme neměli.

Neuškodí brzké střídání Pechovi, zimní posile z Mladé Boleslavi?

Doufám, že ho to neovlivní. Je to o týmu, aby vám pomohl. Místo abychom utkání měli pod kontrolou a využili jeho silnou ofenzivní složku, propadali jsme ve středu hřiště. A na něj se valily situace, které ještě tolik nemá načtené a naučené. Potenciál nepochybně má. Není možné, aby nás v klíčových momentech tahali devatenáctiletí hráči Zafeiris a Matěj Jurásek, to potřebujeme od jiných. Na druhou stranu každý chce hrát za Slavii, každý to musí zvládnout.

Slávistický útočník Mick van Buren (vlevo) a Nemanja Mičevič z Teplic

Byl první poločas nejhorší za vaší éry?

Nabízelo by se to říct, ale dva roky zpátky jsme v Teplicích hráli 1:1 na těžkém, pískovém a zledovatělém hřišti a výkon jsme předvedli podobný. Spíš mně zarazila reakce týmu po gólu. Jasně, udělali jsme velkou chybu, ale to se prostě stane. Můžete inkasovat po střele z 25 metrů nebo ze standardky. Ale nemile mě překvapilo, v jakém módu jsme poločas dohrávali. Nebylo se od čeho odpíchnout, proto přišly změny.

Jak vás uspokojili stopeři Ogbu a Santos?

Nemůžeme se dostávat do situací, kdy jdeme dva na dva, jeden na jednoho po naší ztrátě. Ogbu podal velice dobrý výkon, uhasil spoustu situací za hráče kolem sebe. Jeden z mála měl emoční nastavení takové, že s tím chce něco udělat. Jeho rozhodování a práce na obrovském prostoru v ofenzivě i defenzivně byly dobré. Santos zase parádně ve vápně sebral míč čerstvému a rozběhnutému Pleštilovi. Je jednoduché se bavit o stoperech, ale problém v první půli byl ve středu hřiště. Proto museli řešit situace, které nejsou jednoduché. Naznačují velký potenciál, ale bylo vidět, nám chybí Hromada nebo Holeš na postu před nimi.

Rozhodnout mohl Hronek, ale se šancí nenaložil dobře.

Zkušený hráč, emoční, proto do zápasu šel. Šanci si vytvořil skvěle, to je jeho přednost, bohužel neproměnil. Stejně jako předtím v Brně i Pardubicích. Řešení teď bylo samozřejmě hrozné, on to ví sám. Ulítlo mu to. I to třeba devalvuje jeho výkon. Právem byl na sebe naštvaný, cítil, že může rozhodnout. Ale to je v pořádku, to mi chybělo v první půli u některých hráčů. Bojovnost, žití se zápasem. Je to delší téma celou sezonu. Doufal jsem, že jsme se s tím vypořádali. Bohužel nás to provází pořád. Doma umíme rozhodnout fotbalem, venku taky. Ale jakmile je zápas trošku větší válka, dělá nám to problémy. To musíme zlepšit. Od toho jsou hráči jako on. Spoustu zisků jsme udělali přes něj.

První penaltu neproměnil Van Buren, celkově mu zápas nevyšel. Proč?

Jestli v sobě nemá téma, že nastupuje od začátku a chce to zlomit. Nikdo nechce být v roli úspěšného střídajícího hráče, každý chce být v roli úspěšného hráče. A když někdy až moc chcete, vyzní to takhle jako dneska. Jeho výkon nebyl dobrý celý zápas. Na penalty si věří, v Liberci je dával pravidelně, i na tréninku. Chtěl to zlomit, záleželo mu na tom, jenže postrádal lehkost, protože chtěl až moc. Předtím rozhodl dva zápasy, ten dnešní ho mrzí, musí nám to vrátit příště.