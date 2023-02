Slavii zdobí luxus na lavičce. Nebojíme se do týmu sáhnout dřív, říká Trpišovský

Slavia v sobotu porazila Brno 2:0 díky příspěvkům střídajících Ewertona s van Burenem a upevnila si postavení na prvním místě tabulky.

„Máme teď větší manévrovací prostor než na konci podzimu,“ pochvaluje si Trpišovský, který z šířky kádru po zimní přestávce zatím maximálně těží. Vždyť náhradníci v čele s nizozemským střelcem van Burenem pomohli rozseknout už úvodní jarní domácí zápas s Jabloncem (5:1).

A teď se předvedli znovu.

„Van Buren do hry zase vnesl obrovskou energii, dokáže vybudit fanoušky, kteří ho milují. Taková schopnost je strašně důležitá a taky příjemná. Pro něj i pro nás.“

Právě proto jste si ho ponechali na lavičce náhradníků?

Je pravda, že jsme měli velké dilema a hodně jsme se rozhodovali, jestli nasadíme Micka, nebo Vencu Jurečku. Nevím, čím to je, ale když Mick nastoupí jako náhradník, dá gól, zatímco když hraje od začátku, odpracuje skvělý výkon, ale netrefí se. Vstupy do zápasů má každopádně skvělé.

Jedenáctým gólem v sezoně se dotáhl na brněnského Řezníčka na čele ligové tabulky.

A já hned v momentě, kdy se napřahoval, věděl, že dá gól. Přitom před třemi lety by ze stejné pozice střílel do patnácté řady a dva metry vedle... Hraje v neskutečné pohodě, životní i sportovní, je fantasticky nastavený a do hry vnáší přesně to, co potřebujeme. Vletěl na hřiště a okamžitě vyhrál souboj, který jsme celý první poločas prohrávali. Jeho pohyb je nesmírně nebezpečný, je neustále v náběhu. Jsem rád, že máme momentálně útočníka, který plní pro nás důležité věci, a navrch střílí góly.

Co Ewerton, kterého jste na hřiště poslal s ním? Dal gól a van Burenovi na ten jeho přihrál.

Doufám, že mu to pomůže. I on splnil všechno, co jsme po něm chtěli. Spoustu akcí bral na sebe a dostával nás do poslední třetiny hřiště. Není teď v jednoduché pozici, ne každý zápas je vyloženě pro něj. Tentokrát se však jeho nasazení vyloženě nabízelo: v tréninku vypadá skvěle, je silný v driblinku a jeden na jednoho. Má obrovský potenciál, snad mu branka dodá víc sebevědomí.

Silné výkony náhradníků by však nevyčnívaly, kdyby vás v důležitých chvílích utkání nepodržel brankář Kolář. Nebylo šancí soupeře až příliš?

Ondra chytil dva góly, to je fakt. Při výstavbě hry jsme totiž ztráceli spoustu míčů a Brno bylo v přechodu do útoku hodně nebezpečné. Po vedoucím gólu jsme měli dost hluchou pasáž, Ondra však v bráně působil velice jistě.

Připomínalo to poslední duel v Pardubicích: za stavu 1:0 jste přežili velké možnosti soupeře, v závěru jste se uklidnili druhým gólem.

Ondra je momentálně jasná jednička. Jistotou, která z něj čiší, i svým projevem na hřišti, který je z mého pohledu čím dál lepší. Hodně k tomu přispěl i jeho soukromý život, po svatbě má krásný vztah, je klidný, ctižádostivý, sebevědomý.

Jak svou roli vnímá jeho náhradník Mandous?

Je bohužel nemocný, takže tentokrát nebyl k dispozici ani na lavičce, ale i on je skvělý gólman. Máme z čeho vybírat, podobně jako na ostatních postech. Právě Mandy je extrémně pracovitý, prokousával se kariérou, každou šanci si vydřel. Myslím, že i Ondrovi pomáhá, když vidí, jakého dříče má za sebou - při každém cvičení na tréninku ho strhne, šlape mu na paty, oba se tím rozvíjí.

V prvním poločase jste měli k dispozici třináct rohů, aniž byste si z nich vytvořili pořádnou šanci. Nechyběla vám větší variabilita při zahrávání?

Chyběla - zvlášť když jsme měli na hřišti na naše poměry dost vysoké komando: Ogbu, Jurečka, Olayinka, všichni silní hlavičkáři. Že jsme si po rozích nic nevytvořili, je pro mě zklamání, v tréninku jsme se tomu věnovali, měli jsme čtyři varianty, ale pro některé jsme se na hřišti ani nerozhodli.

Zmínil jste stopera Ogbua, jednoho z nováčků v sestavě. Jak se vám jeho výkon líbil?

Perfektně pracoval s prostorem, ukázal, jak silný je v běžeckých situacích, jak čte hru. Viděl jsem aspekty, kvůli kterým jsme ho brali: emoce, potenciál v osobních soubojích a výborný defenzivní složka. Zapracovat naopak musí na rozehrávce, při které nám hodně chyběl Ousou. Je důležité, aby se s celým týmem víc sladil, ale to je po prvním startu logické.

Poprvé jste v závěru nasadil i norského mladíka Zafeirise. Co k němu?

Šel do hry, protože nám v tu chvíli scházelo dost středních záložníků a my potřebovali hru zklidnit. Zafi má skvělý první dotek, je klidný a má chuť hrát nahoru, ale hrál vážně je krátkou chvilku, takže bych ho zatím víc ani nehodnotil.