Holeš o porážce: Bolí to. Ale jsme zkušený tým a oklepeme se z toho

Slávisté podlehli Hradci na úvod nejvyšší soutěže 0:1. Pro ambiciózní mužstvo, které cílí na titul, jde o neočekávané klopýtnutí.

„Novou sezonu je potřeba dobře odstartovat,“ přikývl Holeš, jehož citoval klubový web. „Už dlouho se nám nestalo, že bychom první kolo nevyhráli. Chtěli jsme vyhrát, vstoupit do toho dobře, ale to se nám nepovedlo.“

Přesněji to bylo poprvé od roku 2015, kdy Slavia v prvním kole prohrála 1:2 v mistrovské Plzni. Tu mimochodem tenkrát trénoval Miroslav Koubek, dnešní kouč Hradce Králové, který si na červenobílé vyšlápl podruhé za sebou.

V dubnu si na začátku nadstavby nečekanou porážkou 3:4 zkomplikovali cestu za čtvrtým titulem za sebou, nakonec se i kvůli slávistickému zaváhání v mladoboleslavském azylu Hradce radovala Plzeň.

„Ten zápas jsme si připomínali, protože nás to minule stálo hodně,“ uvedl Holeš. „Teď to mělo podobný průběh až na ty góly, ale Hradec hrál stejnou hru, my jsme si s tím akorát nedokázali poradit.“

Holeš i posledně odehrál celý zápas, při jeho úvodním hvizdu měl ale deset jiných spoluhráčů!

Slavia v dubnu vs. Slavia v červenci V dubnu (3:4): Kolář - Bah, Kačaraba, Hovorka (72. Kúdela), D. Jurásek (84. Talovjerov) - Schranz (46. Traoré), Holeš, Lingr, Provod (59. Sor), Olayinka (59. Plavšič) - Fila. V červenci (0:1): Mandous - Douděra, Ousou, Eduardo Santos (75. Tecl), Oscar - Usor (58. Provod), Holeš, Traoré (58. Ševčík), Tiéhi (72. M. Jurásek), Ewerton - Jurečka (58. Lingr)

V souhře ale podle Holeše potíž nebyla.

„V tom jsem problém neviděl. Myslím, že výkon nebyl špatný, jen tomu chyběla finální fáze a nějaký gól,“ prohlásil.

Slavia totiž statisticky převahu měla, jenže ji nedovedla zužitkovat. Hrála po vápno, tutovou příležitost neměla.

„Zamknuli jsme je, chodily tam střely a centry. Hradec má ale vysoké obránce, dali všechno před bránu a my jsme se tam neprosadili. Bylo to o první brance. Hradec dobře bránil, čekal na brejky a my jsme čekali na gól. Stalo se nám to, že jsme inkasovali z jednoduchého nákopu a pak už bylo těžké se tam dostávat,“ uvedl Holeš.

Slavia bude muset ve čtvrtek každopádně předvést mnohem lepší výkon. Poté, co v Konferenční lize bez obtíží přešla přes gibraltarského trpaslíka St Joseph’s (4:0 a 7:0), ji čeká silnější Panathinaikos Atény.

„Myslím si, že jsme zkušený tým a oklepeme se z toho,“ věří Holeš, že porážka nebude jeho parťákům dlouho ležet v hlavách. „Bude to ale těžký zápas,“ upozornil, „Panathinaikos je výborný tým. Momentálně si to každý musí probrat v hlavě a pak se chystat na něj, protože všichni chceme hrát na podzim v Evropě.“