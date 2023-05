Jak Švejk z Rokycan bojoval o nejnižší trest a Berbr kroutil hlavou

Hned v úvodu se vyznal: „Od chvíle, kdy rozhodčí poprvé v roce 1978 použil v utkání píšťalku, se fotbal opravdu výrazně proměnil. Jedno však zůstává stále platné: rozhodčí zodpovídá za férový a spravedlivý průběh utkání.“

Možná byste přehlédli, že Grímm se v letopočtu sekl o sto let: kovový nástroj s pronikavým zvukem sudí používají už od roku 1878.

Druhá věta vás ovšem praští do očí hned. Férový? Spravedlivý? Uf!

Těžko si představit větší pokrytectví než se ohánět ctnostnými pojmy a za rohem se spravedlnosti drze vysmát. Grímm jí neuteče: ve čtvrtek před okresním soudem v Plzni potvrdil, co už dřív přiznal vyšetřovatelům: že coby sudí bral úplatky.

Takové přiznání je ve fotbalovém prostředí bez přehánění zcela výjimečná věc. V kauze, která se před třemi lety rozpoutala kolem někdejšího místopředsedy asociace a obávaného mocipána Romana Berbra, sudí, hráči i funkcionáři veškerá obvinění odmítají, vzpírají se jim, ze všech sil se snaží přesvědčit, že v žádném průšvihu nelétají, a o korupci, ze které jsou obvinění, neměli nejmenší tušení.

Grímm je výjimkou, tudíž pro vyšetřovatele extrémně důležitou osobou. Hned poté, co skandál praskl, požádal o statut spolupracujícího obviněného, takže mu nezbylo nic jiného než mluvit.

Ve čtvrtek už ne v utajení, ale veřejně, ač na úvod neúspěšně žádal soudce o zákaz online přenosu ze síně.

Holohlavý chlapík, kterému se doma v Rokycanech přezdívá Švejk, se přiznal, že v letech 2019 a 2020 přijal a přerozdělil desetitisíce za ovlivnění zápasů Radotín – Dobrovice a Vyšehrad – Ústí nad Orlicí. Doznal i to, že si nechal padesát tisíc za vystavení faktur na fiktivní seminář rozhodčích, což má být další Berbrovo korupční dílo. Někdejšího šéfa tím dostal do problémů.

Bylo by pochopitelně dost bláhové se domnívat, že Grímm náhle prozřel, upřímně zalitoval svých činů a dobrovolně se rozhodl přiznat ke všemu nekalému, co kdy ve fotbale udělal. Spíš jedná pragmaticky a všemi povolenými prostředky bojuje o co nejnižší trest.

Ovšem ten, komu skutečně jde o očistu fotbalu, musí děkovně sepnout ruce: zaplaťpánbůh za každého, kdo promluví!

Fotbal byl v Berbrově éře skrz naskrz prolezlý korupcí a Grímm, ač to jako sudí nikdy nedotáhl na špičkovou úroveň, o tom zřejmě podal dost zásadní svědectví.

Bývalý místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr (vpravo) přichází k soudu po boku svého právního zástupce.

Stal se tím, kdo detektivům pomáhal rozkrýt, kudy a ke komu vedla vlákna Berbrovy pavučiny. Vhodnějšího člověka abyste pohledali: podle spisu s názvem Šváb byl Grímm důležitou součástí Berbrovy organizované skupiny, která fotbalovou špínu měla řídit.

Nespleťte si jeho příjmení: opravdu se píše s dvěma M na konci a dlouhým Í uprostřed. Netypické jméno zasvítilo na displeji mobilu jinému sudímu Marku Janochovi, když s ním Grímm v kódové řeči domlouval předání peněz: „Máš u mě deset petek piva!“

Vyšetřovatelé mají jasno: petka či pivo je podle nich krycí název pro tisícikorunu, podobně jako kdysi kapřík v kauze Ivánek z roku 2004. Asi nebude náhoda, že tohle názvosloví používal zhusta zrovna Grímm, jehož rodina provozuje pivovar: zřídila ho, když odkoupila historickou rokycanskou hospodu U Stočesů.

Od místních se o něm dozvíte, že platí za frajírka, který si umí dopřát a vždy se docela rád rozpovídal – třeba o tom, co se dělo v okresním přeboru a kolik si kdo z rozhodčích vydělá. Je vyloženě paradoxní, že sám jezdil nablýskaným mercedesem s espézetkou Fair Play, kde písmeno I nahradila jednička.

U soudu popisoval Berbrův vliv: „Vnímal jsem ho jako hlavního nadřízeného, kterého si nechtěl rozhněvat žádný rozhodčí.“

Také si lehce postěžoval: „Neexistoval žádný manuál, který by pomáhal rozhodčím, když byli osloveni s nabídkou úplatku.“

Berbr při jeho výpovědi občas zakroutil hlavou a v závěrečné řeči Grímmova slova zpochybnil: „Spoustu lidí se domnívá, že paměť je jako video, je to přitom pouhá rekonstrukce vzpomínek. Čím jsou starší, tím je rekonstrukce složitější. Kdo uvěří kazetě, kterou tady přehrál pan Grímm? Že se tohle celé hodí policii, o tom žádná. Pomáhej nám všem pánbůh!“

Také v tom cítíte trochu zoufalé volání o pomoc?