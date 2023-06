Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 3 měsíce zdarma

Návrat berbrovských praktik tipuje do roka. Dotační průšvihy, kvůli kterým dostal (nepravomocně) šest let za mřížemi fotbalový boss Miroslav Pelta, by vyřešil zákonem o lobbingu. Štve ho, jak stát přistupuje ke sportu. A také, že rodiče místo přísnosti své děti jen „hladí“. „Jsem nenáviděný člověk! Kdo je upřímný a říká lidem pravdu do očí, bude na tom stejně jako já,“ tvrdí Zdeněk Heinzel, vlastník sportovní agentury Global Ballgames.