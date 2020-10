KOMENTÁŘ: Černokněžník Berbr zatčen. Fotbal dostává novou šanci

Přestat si objednávat výsledky předem.

Vymýtit sázky na průběžné skóre nebo počet gólů v nižších soutěžích, což je téměř nekontrolovatelné svinstvo.

A především rozstříhat celou mafiánskou síť, kterou černokněžník Berbr promyšleně, direktivně a nemilosrdně pletl kolem úplatných rozhodčích a funkcionářů posledních pětadvacet let.

To on, šestašedesátiletý místopředseda Fotbalové asociace, je nejmocnějším mužem českého fotbalu.

Zloduch, který žije fotbalem

Svazoví šéfové Chvalovský, Obst, Mokrý, Hašek, Pelta a nyní Malík museli od rozdělení republiky postupně sledovat, jak roste Berbrův vliv. On se nikdy nehrnul do nejvyššího patra, naopak v nenápadném stínu fotbalového zákulisí tvořil armádu přisluhovačů. Vzhledem k tomu, že sám dlouhé roky pískal a získal si kmotrovský kredit, věrní mu až slepě přisluhují.

Blízcí spolupracovníci vám o Berbrovi většinou řeknou něco ve smyslu: „Víme, že je zloduch, ale zároveň skvělý krizový manažer. Když jde do tuhého, hned má v rukávu řešení.“

Třeba když reprezentace řešila covidovou kalamitu před zářijovým zápasem se Skotskem, Berbr dal během několika minut dohromady bodový plán. Bleskově rozdal úkoly a zavelel, což přesně vystihuje jeho přezdívku Náčelník. Každý věděl, co dělat, aby se utkání navzdory všem překážkám povedlo odehrát, byť s absolutně provizorním týmem, zato bez mezinárodní ostudy.

Estébák v hlavní roli

Ano, tohle Berbr umí.

Žije fotbalem.

Žije pro fotbal.

Žije z fotbalu!

A proto fotbal musí na všechny Berbrovy plusy zapomenout, protože bez Náčelníkova souhlasu nesměla na Strahově ani uklízečka vytřít chodbu.

Muž, jenž se hrdě hlásí k minulosti u estébácké kontrarozvědky, zřejmě konečně narazil a chobotnice, která pod ním vyrostla do hrůzných rozměrů, se vymkla (a stále vymyká) kontrole.

Hrstka těch, kteří se přece jen odvážili proti Berbrovi vystoupit, teď doufá, že aktuální vyšetřování nevyšumí. Třeba Zličín, klub z pražského přeboru, který v minulosti proti místopředsedovým praktikám protestoval a odmítl odehrát zápas, vzkázal: „Stálo nás to tehdy obrovskou pokutu, ale ten pocit zadostiučinění po pěti letech je nepopsatelný. Berbr sedí v cele! Už jsme se báli, že to šampáňo přechladíme.“

Kromě kmotra Berbra si v pátek útvar Národní centrály proti organizovanému zločinu přišel pro dalších devatenáct lidí, kteří se podle všeho účastnili ovlivňování výsledků zápasů v nižších soutěžích. Není vyloučeno ani to, že se skandál dotkne i nejvyšší soutěže, což by mohlo přerůst do rozměrů fotbalové apokalypsy. O skandálu jako první informoval Deník N.

V hlavní roli? Berbr.

Ve vedlejší hlavní roli? Rozhodčí.

Kromě nich také Roman Rogoz, kontroverzní funkcionář z druholigového Vyšehradu, který má velmi blízko k nejvlivnějším. Kvůli podezření z korupce mu před šesti lety hrozily až dva roky vězení, soud ho však obvinění zprostil.

Plus Michal Káník, bývalý ligový hráč, který byl před čtyřmi lety odsouzen za to, že coby funkcionář Strakonic nabízel úplatky rozhodčím i hráčům. Stála za ním sázkařská mafie, takže Káník uměl přes známé rozhodčí zfixlovat i zápasy dorostenecké ligy. Jak ubohé!

Jak zastavit Erbéčko?

O prohnilosti celého systému, který Berbr vyprodukoval a vydatně podporoval, by se dala napsat disertační práce, leč na diktafon promluví ze svědků málokdo. Bojí se následků. Bojí se lynčování a vyobcování z fotbalového hnutí. Pár statečných rozhodčích, kteří veřejně naznačili mafiánské praktiky, se po Berbrově protiútoku museli hájit u soudu. Žalobě čelil také populární glosátor a bývalý reprezentant Ladislav Vízek.

„Erbéčko“, jak se Berbrovi říká podle jeho iniciál, vytvořil stát ve státě: kdo nejde se mnou, jde proti mně. On nejenže určoval posunování (za úplatu?) a sestupování (za neposlušnost?) rozhodčích z jedné výkonnostní skupiny do druhé, ale taky odměňoval kluby za důvěru při hlasování na valné hromadě.

Aby bylo jasno, nemluvíme o prvoligových adresách, protože ty bývají pod mediální kontrolou, Berbr má spojence v nižších sférách fotbalu, kam se obvykle nedohlédne. Především v ČFL a v českých divizích.

Ovšem ani na výsluní se Berbr necítil nepatřičně. Vždyť inicioval odvolání reprezentačního trenéra a zařizoval jmenování toho nového.

Jak sílil jeho vliv, zvenku to vypadalo až na strašidelnou rovnici: Berbr = fotbal. Během pátku se ta rovnice snad začala drolit.

Je sice možné, že Berbrovu VIP pozici převezme jiný, dobře vyškolený představitel zla, určitě to však nebude drsňák, který má všechno pod kontrolou.