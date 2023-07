Velký přestup ze Sparty. Čvančara odjel ze soustředění, míří do bundesligy

Dvaadvacetiletý útočník odcestoval ze soustředění v Rakousku a vydal se za novým angažmá. Ve čtvrtek už se sparťanskými spoluhráči netrénoval.

„Od nás dostal svolení odcestovat. Jsme před dohodou s týmem, který o něj projevuje dlouhodobý zájem. Ale je zapotřebí ještě doladit detaily,“ řekl v Rakousku novinářům sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Nikoho sice nejmenoval, „dlouhodobý zájem“ o Čvančaru má bundesligový Mönchengladbach, desátý tým poslední sezony.

Tomáš Čvančara narozen 13. srpna 2000 Kariéra

Sparta, Meteor, Slavia (mládež) Jablonec (února 2018 až leden 2019)

Empoli (jaro 2019)

Vyšehrad (2019 až 2020)

Jablonec (podzim 2020)

Opava (jaro 2021)

Jablonec (podzim 2021)

Sparta (leden 2022 až červenec 2023) Bilance

Fortuna liga: 73 zápasů, 25 gólů

reprezentace: 2 zápasy, 1 gól

Jestliže Čvančara už mohl za německým týmem odcestovat, znamená to, že je takřka hotovo. „Takhle úplně bych to neřekl, ale je to signál, že se to stane,“ podotkl Rosický.

Čvančara letos v lednu podepsal se Spartou novou smlouvu.

Podruhé za sebou dal v ligovém ročníku dvanáct branek. V poslední sezoně si výborně rozuměl s parťáky Janem Kuchtou a Lukášem Haraslínem. Jenže teď se obávaná sparťanská útočná letka rozpadá.

„Bylo to pro nás velmi těžké rozhodování. Pořád říkám, že chceme, aby mužstvo bylo dlouho spolu. Důležité hráče máme pod dlouhodobými smlouvami, takže když někdo odejde, je to za velké peníze. Jde o částky, které je složité odmítnout,“ zdůraznil Rosický.

Například loni odešel generační talent Adam Hložek do Leverkusenu v přepočtu za téměř 400 milionů korun. Transfer Čvančary může i s bonusy atakovat hranici 300 milionů korun.

Může být někdo další? Například Adam Karabec, kterého chce Boloňa?

„Co se týče odchodů, jsme v komfortní pozici. Pokud prodáme, tak za velké peníze. Uvidíme, co se stane. Zájem o naše hráče je velký. Na jednu stranu nás to těší... Ale konkrétní jednání jsme vedli jen o Čvančarovi,“ poznamenal Rosický.

Náhradu za něj zatím Spartu nemá a nový ročník se blíží. Už za týden obhájce titulu vstoupí do Fortuna ligy proti Olomouci, druhý den v srpnu bude bojovat v kvalifikaci o Ligu mistrů.

„Pokud Čvančara odejde, určitě počítáme s tím, že přijde jiný útočník s podobnou typologií,“ řekl Rosický. V této souvislosti se v zákulisí mluví o nigerijském Victoru Olatunjim z Liberce.

Z mistrovské sestavy mohou na startu ligy vedle Čvančary chybět také gólman Matěj Kovář a ofenzivní záložník Adam Karabec. Ten odcestoval ze soustředění kvůli zranění kolene.

„Odjel na vyšetření do Prahy, nepředpokládáme, že půjde o vážné zranění, ale na pár dnů nám z tréninku vypadne,“ řekl Rosický.

To s Kovářem je situace složitější. Po sezoně se musel ze sparťanského hostování vrátit do Manchesteru United, kterému patří.

Z anglického klubu odešel David de Gea, který s drobnými přestávkami dělal jedničku dvanáct let. Novou zatím United nesehnali, byť jednají o příchodu Onany z Interu Milán.

Kovář v úvodní přípravném utkání proti Leedsu (2:0) zaujal spolehlivým vystoupením a je pravděpodobné, že si ho trenér Eric ten Hag v kádru nechá.

„Pořád jsme ve hře. Samozřejmě bychom byli moc rádi, kdyby s námi Matěj dál pokračoval. Ale všechno má své limity, nemůžeme čekat donekonečna,“ připustil Rosický.

Pro Spartu to může být ještě větší problém než odchod Čvančary, který byl hrozbou pro každou obranu ze vzduchu, po zemi i v rychlostních soubojích a při brejcích.

V Česku jedničku pro Spartu nenajdete.

Klub má sice odchovanec Vojtěcha Vorla, ale ten stabilně chytal jen sezonu v Českých Budějovicích. Jedenadvacetiletý Jakub Surovčík, čerstvá akvizice z Jablonce, má jen tři ligové starty a o rok mladší Filip Nalezinek zatím v lize nenastoupil.

„Pokud by se Matěj nevrátil, přijde jiný brankář,“ prohlásil Rosický.