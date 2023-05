Nařčení je hanebné, zlobil se Priske kvůli Čvančarovi. Ocenil mentalitu týmu

Bylo to před zápasem téma?

S oběma hráči i týmem jsme o tom mluvili. I Tomáš Rosický byl s v tréninkovém centru na Strahově. Hráče ujistil, že klub stojí jednoznačně za Janem Mejdrem a Tomášem Čvančarou. Víte, že nedělám tolik osobní komentáře na základě mých pocitů, ale tady musím říct, že je to absolutně nepochopitelné, vážně hanebné. Opravdu doufám, že to bude mít další konsekvence. Je potřeba učinit takové kroky, aby se nemohla opakovat situace, kdy na internet můžete napsat cokoliv. Myslím si, že to cítíte i vy. Víte, jakou máte odpovědnost, jak důležitá vaše práce je. Je zapotřebí chránit nejen fotbalisty, ale obecně každého člověka.

Jak je na tom Tomáš Čvančara zdravotně?

Má rupturu ve svalu, nemůžeme s ním počítat po zbytek sezony. Teď má poměrně tvrdý program; dva tréninky denně. Čeká ho několik náročných týdnů. Věříme, že bude k dispozici na přípravu na příští sezonu.

V Olomouci to byl to spíš boj než fotbal, souhlasíte?

Ano, byl to velký boj, než hezký zápas. V tento moment je výhra důležitější, než hezká hra. Máme ambice hrát pěkný fotbal, ale ne vždy je to možné. Víte, jak to dopadlo tady minule, kdy jsme se snažili být více na míči, neosvědčilo se nám to. Sigma byla pořád pod námi, nemohli jsme hrát přímo dopředu na útočníky, čekala na tyhle balony. Komplikovali jsme si to tím, že jsme občas hráli zbytečně dozadu. Chci vyzdvihnout bojovnost. Doufám, že přijdou utkání, kdy budeme mít větší kontrolu, ale těžko říct, jak to bude do konce sezony, protože všichni víme, jaká je situace, o co hrajeme a jaký obrázek nás čeká příští víkend proti Slavii.

Udělal jste čtyři změny v sestavě. Jak je hodnotíte?

Neřekl bych, že tolik změnily strukturu hry. Samozřejmě se hodně projeví, pokud na pravém wingbacku nastoupí levák, obvykle tam hrajeme s Wiesnerem, nebo Mejdrem. Vydra si na stoperu velmi dobře plnil defenzivní povinnosti. U Minčeva bych vyzvedl kvalitu, kterou prokázal a také jeho mentalitu. O Lacim se bavit nemusíme, toho všichni známe. Na ofenzivním obrazu hry se projevila také jeho důležitost.

Ukázal vám střídající Kryštof Daněk, že na něj můžete více sázet?

Musím Kryštofa pochválit. Nemá za sebou jednoduché období. Je to jeden z hráčů, kterých mi je líto, že tolik nehraje, zaslouží si hrát víc. Do Vánoc tomu tak bylo, měl docela velkou minutáž. Ale od druhé půlky sezony je konkurence v týmu silnější. Musím u něj vyzvednout disciplínu, přístup k tréninku, jak se k tomu postavil. Mluvil jsem s ním před zápasem já i Tomáš Sivok. Sám nám řekl, že ať mu dáme, kolik minut uznáme za vhodné, že udělá všechno proto, aby Sparta uspěla. Opravdu se výkonem přičinil o to, že jsme udrželi čisté konto a vytvořili si v závěru i nějaké šance.

Daněk byl poněkolikáté v sezoně ostře faulován, tentokrát Kramářem. Jsou hráči v české lize dostatečně chráněni sudími?

Obecně asi ano, ale jsou incidenty, kdy cítíte, že tomu tak není. Tohle je velmi složitá situace. Tento zákrok na Daňka byl opravdu velmi tvrdý. Natažená noha šla proti jeho kotníku. Mohu jen věřit rozhodčím i videorozhodčím, ale za mě to spíš byla červená karta než žlutá. Stejně jako v Liberci, kde to nebylo dobře vyhodnocené.

Jak jste viděl spornou ruku Kairinena ve vápně?

Viděl jsem jen malý záběr z poloviny hřiště. Mám pocit, že jeho ruka byla blíž k noze než od těla. To jsme slyšeli od rozhodčího.

Do konce sezony zbývají čtyři zápasy, před vámi je derby. Bude to zlomové utkání?

Tohle vidění jednotlivých zápasů nemám rád, ve hře je ještě dvanáct bodů. Může se toho do konce sezony ještě hodně stát. I po derby bude ve hře devět bodů. Ale jakou nálepku utkání dáte, to nechám na vás. My budeme chtít vyhrát, od středy se budeme na to připravovat. Opravdu si nemyslím, že to bude o jednom zápase. Podívejte, jak kluci zareagovali za čtyři dny na prohrané finále poháru. Dali se dohromady a v Olomouci nastoupili s vítěznou mentalitou, že chtějí být v boji o titul. Právě kvůli této mentalitě jsem rád, že jsem trenér tohoto týmu. Zmínit musím i fanoušky, kteří nás v Olomouci skvěle podpořili. Nemají to sem blízko, sedli do vlaku a přijeli. Zbytek sezony bude o nás všech dohromady a fanoušci mohou hrát klíčovou roli. Beru to tak, že před sebou teď máme čtyři finále.