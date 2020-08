Mohli jsme i vyhrát, přemítá pardubický Čelůstka po remíze s Jabloncem

I kvůli tomu Pardubice s ligovým soupeřem „pouze“ remizovali 1:1. „Měl jsem na noze tutovku, bohužel...,“ litoval Čelůstka po zápase v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

„Troufám si tvrdit, že jsme Jablonec mohli klidně i porazit, protože jsme měli několik dalších šancí a dostávali jsme se do předfinálních fází. Nevyřešili jsme je však ideálně. Určitě to ale pro nás je cenný výsledek,“ dodal Čelůstka.

O jediný pardubický gól se v 54. minutě postaral Korejec Sanghyeok Lee, jenž v klidu dorazil míč do prázdné brány po pěkné přihrávce od dalšího kanárka v dresu Východočechů Ewertona.

Leeho zásahu však předcházel dvacet minut předtím parádní přímý kop Jablonce, který přes zeď za brankáře Jiřího Letáčka uklidil záložník Robert Hrubý.

„Před Robertem nelze než smeknout, jak nádherně to trefil,“ uznal Čelůstka, jenž se svými kolegy jinak v obraně příliš nepropadával. Snad jen ve 42. minutě, když se přes Letáčka do zakončení dostal další středopolař Severočechů Miloš Kratochvíl a míč musel z brankové čáry odkopávat testovaný Lukáš Hušek ze Sparty.

„Z žádné vykombinované akce jsme gól nedostali, což je dobré,“ těšilo Čelůstku.

Remíza se soupeřem z první ligy, kterou budou Pardubice v nadcházející sezoně hrát, by pro ně měla být povzbudivá. „Jasně, vždyť Jablonec se už několik let drží ve vyšších patrech první ligy. V přípravě to byl zatím náš nejtěžší soupeř,“ uvažoval Čelůstka.

Pardubický Tomáš Čelůstka.

Ve zbytku letního testovacího období na Východočechy čekají ještě souboje s Olomoucí (8. srpna od 17 hodin v Bohdanči) a s pražskou Bohemkou (11. srpna od 17.30 tamtéž), která Pardubicím k domácím zápasům v lize propůjčila svůj Ďolíček ve Vršovicích.



Na startu nejvyšší soutěže se pak znovu potkají s Jabloncem, tentokráte však na jeho hřišti. Rozhodl o tom středeční los, který Pardubicím soka ze severu Čech přisoudil právě v den vzájemného přáteláku.

„Je to zvláštní náhoda, ale přijímáme to. Alespoň jsme si mohli Jablonec trochu oťukat. Určitě nás tam nečeká nic jednoduchého, bude to těžký začátek,“ tuší Čelůstka.

Ve druhém a třetím kole Pardubice vyzvou „doma“ Teplice, respektive mistrovskou Slavii.

„Úvodní trojboj je zajímavý, hlavně ta Slavia ve třetím kole. V lize ale není lehký soupeř, takže ten los může být jakýkoliv. Musíme počítat s tím, že všichni protivníci budou velmi kvalitní, a v každém zápase budeme hrát na maximum, tak jak je nám vlastní. Jen tak můžeme v této soutěži uspět,“ burcuje své spoluhráče mladší z Čelůstků.