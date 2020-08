Chce to chytit začátek, říká pardubický Šejvl před zápasem proti Bohemians

Vzhledem k tomu, že právě s „Klokany“ se Východočeši v sezoně budou dělit o pražský Ďolíček, mají nyní ojedinělou možnost pozvat je, s přimhouřením očí, do skutečně domácího prostředí.



„Mimořádně je můžeme přivítat my tady, seznámíme se s nimi,“ říká k tomu pardubický obránce Martin Šejvl. „Ale důležité hlavně bude, abychom je porazili. Chce to chytit začátek a dát první gól.“

S Jabloncem i Olomoucí Pardubice předtím remizovaly 1:1.

„Jsem rád, že s takovými soupeři v přípravě hrajeme, měli by mít minimálně na střed tabulky,“ myslí si Šejvl.

„Oba ty zápasy měly podobný vývoj. V první půli nás soupeři převyšovali a my vyčkávali vzadu v bloku, ale jakmile jsme poznali, že se s nimi dá normálně hrát, osmělili jsme se a bylo to vyrovnané,“ shrnuje. Což se projevilo i na skóre - Pardubice vždy dokázaly reagovat brankou na dílčí nepříznivý stav.

„To se cení, i trenér to hodnotil kladně,“ přikyvuje Šejvl. „Ovšem je třeba vidět, že to jsou pořád jen přáteláky. Týmy to prostřídávají a v lize by si to patrně víc pohlídaly, nehrálo by se tak otevřeně. Ale výsledky to jsou slušné, hra špatná nebyla. Jen musíme proměňovat šance, kterých jsme speciálně po přestávce měli víc,“ pokračuje.

Je otázka, nakolik tomu proti Bohemians pomůže trávník v Bohdanči, jenž podle Šejvla při mači se Sigmou nebyl „žádný zázrak“.

„V minulých letech to tam bývalo lepší. Co jsem slyšel, pan Látal (trenér Olomouce) si přál, aby hřiště bylo hodně mokré, ale připadalo mi až podmáčené. Pro oba týmy to však bylo stejné, na to se nelze vymlouvat,“ konstatuje zadák.