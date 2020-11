Teplický obránce Shejbal: Chceme Spartu porazit a zachránit trenéra

Kvůli špatným výsledkům i šedivému hernímu projevu dostal Hejkal ultimátum. Tři body ze dvou zápasů. První pokus na Bohemians skončil krachem 0:2, až pak trenér promluvil o svém úkolu.

„Nějaké náznaky jsme měli, ale stejně na to člověk v zápalu boje nedokáže myslet, soustředí se jen na zápas,“ podotýká Shejbal. „Že hrajeme nejen o body, ale i o trenéra, to není nic příjemného, co si budeme povídat. Všichni víme, o co jde. Budeme makat a snažit se, i když to zrovna vyšlo na těžký zápas se Spartou. Chceme vyhrát a pomoct tím i našemu trenérovi.“

Sám Hejkal o střetnutí se Spartou mluví jako o megatěžkém: „Já se žádné zodpovědnosti za to, kde Teplice jsou, nezříkám.“

Forma sklářů není lichotivá. Prohráli šest z posledních sedmi zápasů a jsou jen bod nad sestupovou zónou. To je na klub, který se před lety vyhříval na výsluní, málo.

Teplický trenér Stanislav Hejkal

„Nechci hodnotit trenéra, od toho tady nejsem, to spíš naopak. Nicméně má nějakou vizi, nějaký způsob hry, občas se to dařilo, občas míň. Ale určitě bych nesváděl na trenéra, že může za to, kde jsme,“ hájí ho bývalý fotbalista Hradce Králové, Nitry a Pardubic. „Bohužel v Česku to funguje tak, že klub nevyhází dvacet hráčů, ale odnese to trenér. Mně osobně je líto, jaká je naše situace.“

Hejkal to od fanoušků na sociálních sítích schytává. „Myslím, že trenér se tím určitě trápí. Je emocionální člověk. Určitě mu není jedno, kde jsme. Mrzí ho to. Mrzí i nás, do jaké situace jsme se dostali, potažmo do jaké situace jsme dostali jeho. Budeme všichni dělat maximum, aby to dopadlo dobře.“

Ale i v Ďolíčku musely Teplice improvizovat, v defenzivní linii nebyl ani jeden čistokrevný obránce, i když přeškolený Shejbal se už za něj považuje. „Pod panem Hejkalem ho hraju celou dobu,“ upozornil. „Trenérovi není co závidět při skládání obrany, protože mu permanentně někdo chybí. Nejdřív já, pak Nazarov, nějaké koronaviry, teď je Heidenreich na dlouho mimo, Hyčka, Vondrášek... Přitom zrovna v obraně je dobré, když se hraje delší dobu pospolu, aby si to sedlo a zažili jsme si nutné automatismy.“

V obraně tak naskakují spíš záložníci. „Trenér chce hrát odzadu konstruktivně a ofenzivní záložníci bývají šikovnější s balonem.“

Vrátit se k formě z finiše loňské sezony, to je Shejbalovo přání. „Dávali jsme plno gólů, dařilo se. I nový ročník jsme začali výhrou v Příbrami, ale pak jsme prohráli s Pardubicemi a začalo to mít klesající tendenci. Chybí nám body ze zápasů s Opavou a Libercem, je těžké to pak dohánět se Spartou a dalšími silnými týmy.“

Teď to však skláři dohnat musí, aby zachránili Hejkala. „My hráči jsme kvůli tomu sezení neměli, protože nám to přijde jako automatická věc. Všichni chceme vždycky vyhrát. Teď je to umocněné tím, že jde o trenéra.“