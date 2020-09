Omluva za rapový koncert. Teplický Kučera pošle peníze na charitu

„Sám Tomáš uznal, že se z jeho strany jednalo o špatný krok, který měl předem řešit s vedením klubu. Navrhl a dohodli jsme se, že tento svůj prohřešek bude kompenzovat zasláním finančního daru do Nadačního fondu FK Teplice, kde budou peníze použity na pomoc potřebným,“ uvedl na klubovém webu Pavel Šedlbauer, předseda představenstva fotbalových sklářů.

Nenastoupil kvůli rapu. Kučerův koncert se nelíbil Slavii, Teplice zaskočil

Kučera se na české rapové scéně pohybuje pod přezdívkou TK27. V Praze křtil debutové album svého vlastního jihlavského uskupení 58G. Tvrdil, že je to pro něj milník srovnatelný s tím, jako když hrál první ligový zápas.

Křest měl podle teplického klubu naplánovaný dlouho před tím, než byl znám termín zápasu se Slavií, a bylo by složité ho zrušit. Vedení mu však vyčítá, že jeho konání v předstihu neřešil s trenérem a realizačním týmem; ten se to tak dozvěděl až v den zápasu. „Toto chování bylo nepřípustné a nezodpovědné směrem ke zbývajícím hráčům, kteří se připravovali na páteční utkání,“ vyčítá Šedlbauer. Kučera se klubovému vedení zpovídal v pondělí.

Po zápase, který Teplice prohrály 1:5, teplický trenér Stanislav Hejkal uvedl: „Slavii se nelíbilo, že by Kučera nastoupil. Dělají všechno pro to, aby se jim tady koronavirus nevyskytl, proto jsme šli touhle cestou. O tom, co Kučera udělal, jsme se dozvěděli až ráno. Od takhle zkušeného hráče je to trestuhodné. Hrubý prohřešek.“

Fotbalisté Teplic se mají vyvarovat hromadných akcí a trávit minimum času mezi cizími lidmi, doporučil jim to realizační tým, aby předcházeli nákaze koronavirem. Klub také dodržuje Protokol opatření Ligové fotbalové asociace.