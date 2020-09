Heidenreicha měli omilostnit, nechápe teplický kouč Hejkal

„V tabulce pravdy jsme na nule. Musíme vyhrávat hlavně doma, abychom si tuto bilanci udrželi. To by pak znamenalo lepší polovinu tabulky, kde chceme být,“ velel na klubovém webu teplický trenér Stanislav Hejkal.

Obejít se dnes musí bez obránce Davida Heidenreicha, který byl minule na Slavii vyloučen. Teplické vedení podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání a komise rozhodčích uznala, že sudí Marek chyboval.

Teplice - Baník Ostrava Od 16.30 hodin online.

„Jestliže komise rozhodčích řekla, že to byla chyba VAR a hlavního, tak nechápu, proč nebyl omilostněný. Spletli se dva rozhodčí, ale mladý kluk, který fauloval maximálně na žlutou za stavu 2:0 pro Slavii, musí zápas stát,“ nechápe Hejkal.

Teplice se po úvodní výhře nad Příbramí zasekly, postupně padly s Pardubicemi (1:2), se Slováckem (0:2) i se Slavií (1:5).

„Příčinu vidím jednoznačně v nezvládnutém zápase s Pardubicemi. Po Příbrami jsme byli hodně nahoře a kluci to asi měli postavené tak, že to na hřišti nováčka, který navíc hraje v azylu, půjde samo. Nezvládli jsme to a vše se otočilo proti nám,“ mrzí trenéra.