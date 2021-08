Teplický Černý o prvním ligovém gólu: Víme, že Kolář riskuje

Nebezpeční, ale nuloví skláři Chtěli se naučit vyhrávat, maturitu ale ještě nesložili. V novém ročníku ligy jsou fotbalisté Teplic po dvou kolech na nule, ač za výkony v Českých Budějovicích a proti Slavii chválení. „Bohužel za to si člověk nic nekoupí. Mrzí mě to i za hráče, výkony nepodávají špatné, ale když nemáte bodové ohodnocení, je to k ničemu,“ lamentoval kouč Radim Kučera po pátečním krachu 1:3 se Slavií. „Někdy je lepší hrát špatně a mít body. Ale věřím, že když budeme takhle pracovat, vrátí se nám to. Musíme být dál aktivní.“ Slavia sice měla herně navrch, ale skláři dokázali vyrovnat a mohli i podruhé. „Teplice jsou nebezpečné,“ zalichotil jim trenér českých mistrů Jindřich Trpišovský. „Jde o jeden z mála týmů, který nám v lize dá gól vždycky. Minule i předminule se mu to povedlo. Pro sázkaře je to sázka na jistotu, že když Slavia hraje na Stínadlech, dostane gól. Byl to slušný fotbal od obou týmů, velké nasazení, velké tempo. Mrzí mě neproměněné šance, ale teplický brankář Grigar nás vychytal.“ Bezmála osm tisíc diváků skoro vyprodalo povolenou kapacitu. „Fotbal má hned jiný drajv, jiné emoce, větší jiskru, daleko větší náboj. Hrát před fanoušky od sedmi večer pod umělým osvětlením je fantastické, úplně jiné než před prázdným stadionem,“ užíval si Kučera atmosféru na Stínadlech. „Doopravdy je to jiný level. I předtím v Budějovicích, ať už tam přišla návštěva jakákoli.“ Zároveň to může přinést i větší tlak. „Jsou za námi teprve dvě kola, nemůžeme mluvit o tom, že jsme pod tlakem, to ne,“ vrtí hlavou Kučera. „Spíš je frustrující, že výkony nebyly špatné a body nejsou. Teď nás čeká souboj ve Zlíně, budeme se snažit prezentovat stejným fotbalem a vyvarovat se zbytečných chyb.“ Žlutomodré, kteří v roce 2021 ukořistili v lize zatím jen dvě výhry, po Zlínu čeká doma Jablonec, pak do reprezentační přestávky ještě dvě venkovní bitvy v Mladé Boleslavi a s Bohemians. I s posilami? „Něco se rýsovalo, rýsuje. Nechceme se ukvapit. Věřím, že něco do konce přestupního termínu dopadne,“ tvrdí Kučera, jemuž ze sestavy vypadl Vondrášek. Ve 300. ligovém startu v Českých Budějovicích si poranil sval: „Trápilo ho to už loni, musíme ho víc hlídat. Vypadá to, že bude chybět měsíc.“