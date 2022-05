Jako na kolotoči. Bez pěti opor se nedá hrát, lamentoval trenér Jarošík

Vrásky měl nejen po zápase, ale i před ním. K dlouhodobým marodům přibyli zranění Mareček s Juklem a nemocní Kučera s Trubačem, z béčka tak musel vypomoct bosenský veterán Admir Ljevakovič, klubová ikona.

„Chybělo nám pět hráčů základní sestavy, to je na Teplice strašně moc a s tím se nedá konkurovat. Bez tolika lidí se nedá hrát,“ tvrdil kouč Jarošík. „Máme nějaká svalová zranění dvou tří hráčů, dva jsou nemocní. Kluci mají horečky a slabost.“

A to ještě po půlhodině odstoupil Chaloupek. „Špatně se mu dýchalo, pak měl nějaké křeče do břicha, musel střídat i kvůli tomu. Mrzí mě to a doufám, že nevypadne a bude připraven na další domácí zápas,“ modlí se bývalý reprezentant Jarošík.

3 kola zbývají do konce ligové nadstavby o udržení

Nebýt absencí, Ljevakoviče by nepovolal. „Asi by se jinak nevrátil, vždyť s námi ani trénuje. Ale když vypadne pět středních záložníků, musíte to řešit. Měli jsme tam nějaké mladé kluky z béčka, tak jsme rádi, že i Ljeva do toho šel, že nám chtěl pomoct.“

Sedmatřicetiletý defenzivní štít vypomáhal podruhé v sezoně, předtím v listopadu na Spartě. Teď vydržel poločas. „Stejně jako na Letné jsme byli domluvení, že si sám řekne, kdy už toho bude mít dost,“ vylíčil kouč.

„Přece jen rozdíl v tempu mezi první a třetí ligou je obrovský.“ A obrovský byl i rozdíl mezi lídrem záchranářské skupiny a Teplicemi. „Měli jsme špatný vstup do zápasu, nejednalo se o jednoho dva hráče, ale o celý tým. Plus samozřejmě Zlín dobře začal,“ hodnotil Jarošík. Dobře? Výtečně! Už ve 3. minutě skóroval Čanturišvili, v sedmé Vukadinovič, ještě před pauzou Cedidla.

„Jsme rádi, že jsme 1. poločas přežili, byl to kolotoč. Za stavu 0:3 jsme měli jedinou malinkou šanci dostat se do zápasu. Kdybychom dali místo břevna gól, možná by domácí znervózněli a my se chytili, ale dneska nebylo čím,“ krčil Jarošík rameny. „Spíš by šlo jen o korekci.“

Jan Jelínek, Jarošíkův zlínský protějšek, se pyšnil: „1. půle byla ta nejlepší, jakou jsme pod mým vedením zahráli. Sestavu Teplic jsme neřešili, kluci k tomu přistoupili se vší vervou a jsem rád, jak to zvládli.“

V nadstavbě chybí už jen tři kola, v sobotu Teplice hostí Jablonec, za kterým zaostávají o bod. „Nechtěli jsme ve Zlíně prohrát, ale teď budou vážnější zápasy,“ cítí Jarošík. „Pro nás je nejdůležitější uzdravení klíčových hráčů. Když budou fit, nemusíme se bát.“