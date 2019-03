Maximalista mezi tyčemi Grigar po Plzni: Škoda, že to nebylo s nulou

„Škoda, že k tomu nebyla ještě vychytaná nula, ale nevadí, vyhráli jsme nad mistrem, podali jsme všichni stoprocentní výkon. Tak to má vypadat,“ jásal zkušený brankář po vítězství, s nímž počítal málokdo. „Jsou to pro nás bonusové body. Trenér nám říkal, že Plzeň vždy po nějakém výbuchu, jako teď se Spartou, další zápas zvládá. Ale že je na čase to konečně nějak zlomit a porazit je, což se podařilo do puntíku.“

Podle Grigara byly Teplice na Plzeň dobře připravené.

„Nenechali jsme je vůbec rozehrávat rohy, které mají silné. Museli to tam nakopávat a z toho moc netěžili,“ všiml si brankář.

I tak se ale žlutomodří především ve 2. druhém dějství dostali pod velký tlak a Grigar se musel otáčet. „Snažil jsem se hodně chodit do centrů a myslím, že se to dařilo. Když potom do útoku dali Beauguela a Bakoše, měli tam nějaké pokusy hlavou a létalo to kolem tyčí. Konečně nám pomohlo i štěstí.“

Asi nejvíc ho Teplice měly v nastavení, kdy Plzeň vrhla vše do útoku a Pernica se ocitl ve stoprocentní šanci. I jeho ale Grigar vychytal.

„Byl tam nějaký centr, ani nevím, kdo tam hlavičkoval, já se snažil rychle přesunout, šel jsem do pokleku a trefilo mě to do nohy. Pak se to odrazilo k Beauguelovi a ten mě trefil do náruče. Když jsme i tohle přežili, uvěřil jsem, že to vítězný bude konec.“

A byl, sudí ukončil takřka šestiminutové nastavení a Teplice mohly slavit velké vítězství.

„Je to úplně super, jsme nesmírně šťastní, chtěli jsme bodovat, vyhráli jsme, takže jsme spokojení. Když to zhodnotím, tak první poločas nám vyšlo všechno, hráli jsme výborně. Ve druhé půli už to Plzeň trochu otevřela a šla tam do nás, ale ubojovali jsme to, všichni jsme podali stoprocentní výkon a jsme rádi, že jsme vyhráli.“

Snad jen ta nevychytaná nula Grigara trochu mrzí. „Škoda toho gólu. Šel jsem proti střele, ale Hrošovský to dal chytře placírkou, nedostal jsem se tam. Ale jsem hlavně rád, že jsme nedostali gól na 2:2 a urvali jsme výhru.“