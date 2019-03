Hrošovský po další plzeňské prohře: Chyběla nám kvalita v koncovce

„Nevím, co říct. Nemyslím si, že by náš výkon byl až tak špatný. Ale když máme tolik šancí a dáme jen jeden gól, nemůžeme vyhrát. Nevím to přesně, ale Teplice podle mě měly dvě střely a daly z toho dva góly, my jsme měli strašně moc možností a trefili se jen jednou,“ smutnil plzeňský záložník Patrik Hrošovský, autor jediného plzeňského gólu v Teplicích.

„Gól na 2:1 jsme přitom dali brzy, bylo ještě hodně času s tím něco udělat. Nevím, jestli nám chyběla pohoda v koncovce, spíš větší kvalita.“ Ani plzeňská obrana poslední dobou už není tak neprostupná.

„Většinu zápasů, v nichž jsme neinkasovali, jsme dali jeden gól a byli jsme kritizovaní, že hrajeme málo do útoku. Dneska jsme dostali dva góly, pak jsme měli strašně moc šancí, ale neprosadili jsme se,“ litoval Hrošovský.

V neúplné prvoligové tabulce druhá Plzeň ztrácí 6 bodů na lídra Slavii a má osmibodový náskok před třetí Spartou. Konkurenti ovšem mají zápas k dobru.

„Díváme se nad sebe i pod sebe, ten bodový rozestup na obě strany je zatím stejný. Záleží, jaké budou výsledky ostatních zápasů,“ dodal Hrošovský.