Teplický Moulis: Bylo vidět, že Plzeň je v útlumu. A my jsme šťastní

„Neřekl bych, že jsem nějaký specialista na silné týmy. Proti Plzni mi to vyšlo, ale nejen mně, skvěle hrál celý tým. Palec nahoru, všichni makali na 100 procent a slavíme velkou výhru,“ radoval se Moulis, jenž po nacvičeném signálu po standardní situaci zvyšoval na 2:0.

„Zkoušeli jsme to na soustředění na Kypru a v týdnu jsme se na to znovu zaměřili. Trenér nás nabádal, ať to zkusíme, že by to mohlo vyjít. A vyšlo!“

Teplice zaskočily plzeňského favorita výborným vstupem do zápasu, už v 5. minutě se trefil Hora, ve 32. zvyšoval na 2:0 Moulis.

„Měli jsme dobrý nástup, hráli jsme aktivně a dali dva góly. Druhý poločas nás Plzeň zatlačila, už jsme jen bránili, ale ubránili to a jsme strašně šťastní.“

Teplice využily horšího rozpoložení Plzně po debaklu na Spartě. „Trenér nám říkal, kdy jindy porazit Plzeň, když ne teď? Že je ta pravá chvíle urvat tři body. A měl pravdu. Plzeň sice měla spoustu šancí, ale my to ubránili i díky skvělému Tomáši Grigarovi, který nás podržel,“ chválil spoluhráče Moulis. Na plzeňské straně viděl nervozitu.

„Když vám to lepí, tak tam sypete všechno, ale když ne, tak můžete mít 20 šancí a gól nedáte. Bylo vidět, že Plzeň je v nějakém útlumu, ale to je jejich věc. My jsme šťastní, že jsme získali body, které jsou určitě nad plán. Nikdo nám nevěřil, byli jsme outsider. Ale teď tuhle výhru musíme potvrdit v klíčové bitvě proti Slovácku,“ velí Moulis.