Fotbalové Teplice si pojistily čtyři opory včetně kapitána Ljevakoviče

Bosňan Ljevakovič působí na Stínadlech bezmála 12 let. „Už teď je naší legendou. U Admira záleželo celou dobu pouze na jeho zdraví, byli jsme domluveni, že si vždy na jaře sedneme a případně o rok prodloužíme smlouvu,“ prozradil Vachoušek.

Ljevakovič tvrdí: „Já jsem rád za každý rok, který můžu v Teplicích působit. Roční smlouva mi zase dodá další motivaci a udělám všechno pro to, abych zůstal co nejvíc a nejdéle na hřišti.“

Na stejně dlouho se upsal další mazák Grigar, který přišel jen rok a půl po Ljevakovičovi. „Stále dokazuje, že je i ve svých 36 letech velmi platným pro mužstvo, proto jsme rádi, že tu bude další rok působit.“

Tomáš Grigar Tomáš Kučera Alois Hyčka

Další dva hráči přišli relativně nedávno, Kučera teď prodloužil až do léta 2022, Hyčka do léta 2021. „Kučera je důležitý hráč týmu, proto bylo naší prioritou prodloužit smlouvu o delší časové období, což se podařilo. Hyčka je díky svojí univerzálnosti velmi důležitým článkem a přesně zapadá do našeho týmu.“