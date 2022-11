Buldok Žák a hračička Gning stíhají legendy. Pasují k sobě, říká Jarošík

„Možná v něčem je nakonec výhoda, že máme úzký kádr. Moc na výběr nemáme, musí hrát spolu, poznali se rychle a na hřišti si vyhoví, poznal je i tým,“ pochvaluje si teplický trenér Jiří Jarošík.

Naposledy dali každý po gólu Olomouci a zařídili domácí obrat na 2:1. Senegalec Gning navíc Žákovi na jeho vyrovnávací trefu nahrál, asistence už má v sezoně tři.

Oba spojuje sebedůvěra ve vlastní schopnosti. „Věřím sám sobě, že góly dávat umím,“ opakuje Žák už od svého zimního příchodu z druholigového Prostějova. A Gning, letní posila z Vlašimi, to samé: „Odmalička jsem takhle nastavený. Když mi bylo šest nebo sedm let, tak nám trenéři vštěpovali, ať jsme sebevědomí.“

I touha ve fotbale něco dokázat patří mezi jejich společný rys. „Ale vidím ji taky u Urbance a dalších hráčů. Chuť, motivaci a vůli se prosadit. Třeba Žákíňo na českou ligu čekal hrozně dlouho, to je pro tyhle kluky motor. Takové hráče musíme chtít a mít,“ apeluje exreprezentant Jarošík už od svého loňského nástupu na Stínadla.

Podobnost však u Žáka a Gninga končí, jakmile přijde na herní projev. Jsou jako den a noc. Což je plus, neboť se doplňují jako jin a jang.

Filip Žák (vlevo) a Abdallah Gning z Teplic po třetím inkasovaném gólu.

„Vidíte, jaké góly já dávám. Někde se míč vykulí, já ho uklidím důrazem v malém vápně. A Abu to nádherně práskne do šibenice,“ srovnává teplické živly jeden z nich, sedmadvacetiletý Žák.

„Abu je výborný fotbalista, uhraje spoustu míčů, já se to snažím odlítat, vyhrávat souboje, srážet se. Jeden je fotbalový, druhý důraznější, dobrá kombinace!“

Což pozitivně vnímá i Jarošík, jehož ekipa je v tabulce třináctá. „Pasují k sobě, i když každý je jiný. Žakíňo není hráč, který někoho objede a zavěsí pod víko, ale je před bránou na dorážku, je tvrdý, důrazný, sbírá odražené balony,“ charakterizuje kouč staršího z dvojice.

O tři roky mladší Gning je hračička s nekompromisním zakončením: „Proti Sigmě konečně dostal míč na pravačku, kterou má smrtící, a krásně utkání rozhodl. Každým zápasem se zlepšuje nejen herně, ale i fyzicky, silově a takticky.“

Produktivitou si naklonili na svoji stranu i spoluhráče, nasázeli víc než půlku teplických gólů. „Tým na ně maká, vidí, že kluci umějí rozhodovat zápasy,“ oceňuje Jarošík.

Nejúdernější útoky Teplic v české lize 1998/99 21 gólů

Verbíř 13, Divecký 8 2019/20 19 gólů

Řezníček 12, Mareš 7 2006/07 17 gólů

Džeko 13, Fenin 4 2010/11 17 gólů

Mahmutovič 10, Mareš 7 2004/05 16 gólů

Mašek 10, Verbíř 6

Žákova úspěšnost střelby je zatím nadprůměrná, čtyřicetiprocentní. Na šest gólů potřeboval 15 střel. To Gning je střelecky aktivnější, vypálil už 42 ran, což dává úspěšnost 14 procent.

Ovšem ještě mu tři branky neuznali. „Pro útočníky jsou nejdůležitější čísla, góly a asistence. Když je máme, věříme si. Na druhou stranu to je naše práce, my ty branky dávat musíme,“ chápe Žák svoji úlohu i tlak, který na střelcích leží.

Souhra teplických objevů je harmonická navzdory jazykové bariéře. „Na hřišti si rozumíme, jen si ukazujeme. Víme, kdy se vrátit, jak jít do náběhu, jak si vyhovět,“ líčí buldok Žák, který těží z toho, že soupeři si hodně všímají dribléra Gninga.

Z jeho technických kousků a fines jde protihráčům hlava kolem: „Když něco vyřeší nevyzpytatelně, i my koukáme, co si dovolí. Čekáme třeba sklepávačku dozadu, ale on si míč dá za patu a běží dopředu. Když jsme v útoku dva, je to lepší. Stopeři si mě pak tolik nehlídají, hodně se zaměřují na Abua a mně vzniká prostor.“

Dosud nejúdernější teplický tandem v samostatné české lize vytvořili legendární Pavel Verbíř s Radkem Diveckým. V sezoně 1998/99 dohromady nasázeli 21 gólů. Žák s Gningem by je mohli trumfnout, pokud je ovšem Teplice v zimě udrží. Kanonýři patří mezi nejžádanější artikl na fotbalové burze a hlavně Senegalec je teď v kurzu.

„Je skvělé a nás musí těšit, že máme po dlouhé době hráče, o kterého je zájem. Do konce podzimu musíme jeho potenciál využívat. A v zimě uvidíme,“ netuší Jarošík, co se stane. „Důležité je, aby Gning formu potvrzoval. Všichni teď od něj očekáváme velké věci a on sám to musí udržet. V tréninku maká a v zápase to prodává gólově.“

A prodávat nejspíš budou i Teplice jeho. Jen je otázka kdy. A taky za kolik, samozřejmě.