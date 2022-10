Gning vyvedl Teplice z mlhy smrtící nohou, olomoucká série je v trapu

„Měli jsme teď šanci třikrát se posunout tabulkou do míst, kde jsme to nečekali a kde by bylo hrozně příjemně. Jsem rád, že se prostřední skupiny aspoň držíme,“ řekl teplický trenér Jiří Jarošík; jeho tým od ní dělí jen horší skóre. „Udělat dva tři kroky, jsme jinde, ale taky zase rychle můžeme spadnout do suterénu, to nechceme.“

Teplice v neděli ukázaly, že už nejsou ustrašený a rozklepaný tým jako loni. Nejdřív zaspali při standardce a Růsek, který si zaběhl za obranu na načechraný centr, je ztrestal gólem.

Sigma vedla pouze osm minut, agilní Gning vrátil míč k Žákovi, který zblízka srovnal. Po přestávce senegalská kometa rozhodla po narážečce s Juklem a nekompromisní pumelici do šibenice.

„Pravačku má smrtící,“ ocenil Jarošík zakončení hračičky Gninga. Oba útočníci už na podzim v lize nasázeli šest gólů, to je skvělá vizitka. „Sedlo si to a tým na ně maká. Vidí, že kluci umějí rozhodovat zápasy.“

I díky nim skláři patří mezi ofenzivnější týmy. „Jsem trošku překvapený, jak nám to jako mužstvu střílí. Teď hrajeme na dva útočníky, oběma se nám daří, na úkor útočení možná víc inkasujeme,“ zamýšlí se důrazný Filip Žák.

Jeho rychlé vyrovnání proti Sigmě domácím hodně pomohlo. „Znovu jsme se dostali do zápasu,“ mínil i Žák. „Ale pro tři body jsme šli od první minuty, gól hostů to jen zkomplikoval. Věděli jsme, že poslední Pardubice vyhrály a trochu se na nás dotáhly, potřebovali jsme uspět.“

Teplice před 2 316 fanoušky přestřihly šňůru tří porážek. „Kluci ukázali srdce, charakter a že chtějí vyhrát,“ chválil svoji ekipu Jarošík za obrat. „Další porážka by byla nepříjemná, zvlášť když při těch třech v řadě jsme nevypadali mdle nebo že by nám to nešlo. Teď jsme utkání potřebovali zvládnout nejen herně, ale i bodově. Zastavit černou sérii a navázat vítěznou.“

6 gólů v sezoně už dali tepličtí Gning a Žák.

Povedlo se. A Jarošík chválil kombinační výkon svých svěřenců. „Gól jsme Sigmě dali zadarmo a po přestávce jsme přežili brejky hostů. Pak to náš druhý gól zlomil.“

Sigma prohrála po pěti kolech a její kouč Václav Jílek tvrdil, že zaslouženě. „Teplice nás předčily v agresivitě a aktivitě, což je pro nás vztyčený prst, neboť v předchozích zápasech jsme byli pracovitější my,“ mračil se trenér Olomouce. „Domácí byli klidnější na míči, silnější, líp kombinovali.“