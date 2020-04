Tempo ligy bude šílené, hrozí zranění, tuší teplický šéf Vachoušek

Souhlasíte se scénářem Ligové fotbalové asociace, tedy s vaším startem 23. května?

Souhlasím nesouhlasím... Nejdůležitější je zdraví. Pevně věřím, že se nikomu nic nestane, že se to odehraje a budeme všichni v pořádku.

Chcete tedy ligu dohrát?

Máme zájem, asi jo. Ale nejspíš LFA by nám měla říct, co se stane, když někdo z hráčů koronavirus chytí. Co se bude dít. Takové otázky by měly být zodpovězeny, je jich ještě plno. Očekávám další diskusi.

Dva zápasy v týdnu budou pro někoho až do 12. července.

Tempo asi bude vážně šílené. Kluby, které mají užší kádry, jsou v nevýhodě. Budeme se všichni modlit, aby se někdo nezranil, abychom neměli zbytečně moc vykartovaných hráčů. A jdeme do boje!

FIFA zavádí pět střídání, aby se při zhuštěném programu zmenšila únava a tím riziko zranění. Chcete to i v české lize?

Když ty hráče budete mít... Hrál jsem evropské poháry, tedy plno anglických týdnů, ale to je o kádru třiceti kvalitních fotbalistů. Tady máte 20 hráčů, jenže mezi ně počítáte i mladé, kteří teprve nakukují. Ve finále asi taky dostanou prostor, když se někdo zraní nebo vykartujete. Když už nebudete mít kam sáhnout, otestujete si je. A zjistíte, jestli na ligu budou mít, nebo ne.

Dlouho hráči trénovali sami, budou náchylnější na zranění?[

Toho se obávám nejvíc. Oni můžou být v tréninku měsíc a půl, ale přece jen je to kontaktní sport a v kontaktu nebyli. Když se bude hrát pět neděl v kuse, zranění přijdou. Budeme se modlit, aby jich bylo co nejmíň. Kádry nejsou tak široké, teď potřebujete každého hráče.

Před vaším prvním zápasem budete kontaktně trénovat necelé dva týdny. Bude to stačit?

Asi týden navíc bychom potřebovali, tři týdny jsou ideální. Na druhou stranu to je pro každého stejné, všichni mají tytéž podmínky. Líp na tom budou silnější kluby, které mají šířku kádru daleko větší, ty z toho můžou profitovat.

Jak zatím funguje váš trénink v omezeném bezpečnostním režimu?

Trénujeme stále v Dubí. Kluci byli nadšení, že konečně můžou kopnout do balonu, ale ono bez toho souboje vás to po nějaké době přejde, když nemůžete hrát pět proti pěti. Teď se uvolnily nějaké věci, že už můžou trénovat v deseti, takže je to zase o trošku lepší.

Co by znamenalo nedohrání ligy?

Asi každý klub by finančně tratil, to je úplně jasné. Ovšem pro mě je zdraví důležitější než peníze. Chápu, že ty jsou obrovské, i když to nemůžeme srovnávat s anglickou a německou ligou, tam jsou mnohem větší. Pro mě je vážně důležitější zdraví hráčů a všech okolo. A hlavně fotbal se hraje pro lidi a oni na stadionech nebudou.

Umíte si ligu bez diváků představit?

Ne. Nikdy jsem žádný mistrovský zápas bez diváků nehrál. Prvotně by fotbal měl být pro lidi. Proto ten sport děláme a hrajeme. Aby z toho fanoušci měli nějaký zážitek.

Ovlivní prázdné tribuny výkony?

Nevím, může to tak být, ale nemusí. Záleží na každém hráči, jak se k tomu postaví. Čím větší únava bude, čím víc zápasů se nakumuluje, tím víc se to může projevit.

Budou v nevýhodě nejnavštěvovanější týmy, protože přijdou o hlasitou podporu?

Samozřejmě Slavia, Ostrava nebo i Bohemka jsou zvyklé na nával fanoušků, kteří najedou nebudou. Žádné povzbuzování. Jestli to bude výhoda pro jejich soupeře, těžko říct. Prostředí bude pro všechny stejné. A hráči jsou profíci, mají profesionální smlouvy, takže podle toho by se k tomu měli postavit.

Vaše dohrávka s Libercem by měla 23. května ligový sprint odstartovat. Podruhé odkládaný zápas jste už chystali v kvótě sta osob. Stačila, nebo ne?

Bylo složité do ní všechny aktéry vtěsnat. Obě mužstva, realizační týmy, podavače míčů, novináře, ochranku, televizi. Sto lidí je málo, i když by se to asi dalo. Ale když bude kvóta 130 až 150 lidí, bude to daleko lepší.

Řada klubů krátí platy, jak je to ve vašich Teplicích?

Některé profesionální kluby k tomu sáhly, my ale hráče nemůžeme nutit. Je vyloženě na nich, jestli to budou chtít udělat, nebo ne. Někteří z nich už souhlasili se snížením platu. My jako zaměstnanci klubu, ale i některé OSVČ jsme si výplaty zkrátili o deset až dvacet procent po dobu měsíce až tří. Je každého věc, jak se k současné krizové situaci postaví. Vím, že všichni naši trenéři od přípravek přes dorost až po áčko si výplaty ponížili.

Rozpočet udržíte stejný, tedy zhruba 80 milionů? Vyjádřil se už majitel, sklářská firma AGC?

Zatím nedokážu říct, jestli rozpočet udržíme. To je otázka na vedení, na pana Hynka a pana Šedlbauera. Zatím informace nemám, ale myslím, že koronavirová krize bude mít nějaký dopad i na sklárnu.

Poničený trávník, kvůli kterému se zápas s Libercem dvakrát odkládal, vyměníte až po sezoně?

To je taky otázka. Ptal jste se, jestli chceme ligu odehrát. Z jedné strany ano, z druhé strany zdraví je přednější a třetí věc je trávník. Potřebujeme dost času před novou sezonou, abychom ho udělali nový. Aby se na podzim neopakovalo co s Libercem, že zničehonic pršelo, sněžilo a my měli hřiště v hrozném stavu. Neradi bychom, aby k tomu došlo znova. Pevně věřím, že to v létě stihneme, i když to bude fousové. Ale přesnou odpověď zatím dát nedokážu. Trávník se teď zlepšil, ale potřebuje být vyměněný.