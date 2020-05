Během karantény šlo teplickému fotbalistovi o život. Hořela mu chata

„Byla to nějaká vada v komíně, díky bohu se to stalo kolem osmé hodiny ranní, měli jsme štěstí v neštěstí. O život šlo, protože kdybychom se toho nadýchali v nějakém tvrdém spánku, tak byste teď už možná ani nevolal,“ oklepe se při vzpomínce na dramatickou situaci.

„Kouř ucítila jako první moje čtyřletá dcera, naštěstí jsme stihli vyběhnout ven z chaty včas a zavolat hasiče, kteří si s tím už poradili. Chata částečně shořela, ale naštěstí se nestalo nic horšího,“ ulevilo se zkušenému obránci.



Teď už se těší na možný start přerušené ligy, která má 23. května odstartovat zrovna dvakrát odloženým zápasem Teplic s Libercem.

„Na jednu stranu mi zápasy strašně moc chybí, na druhou mám trošku obavy, jaké to bude. Nálož těch zápasů bude hrozná, fyzicky to bude náročné. Ale pro všechny je to stejné, musí se s tím každý tým vypořádat. My to stejně neovlivníme, když to ti nahoře povolí, tak hrát budeme, i když to má svá úskalí,“ uvědomuje si.

Vondrášek nemá strach hrát, ale respekt cítí. „Ze začátku jsem z pandemie nedělal takovou vědu, ale nakonec víme, že to docela vážné bylo. Musíme věřit, že se to dohraje normálně.“

Sám by se klonil k variantě ligu dokončit, i když vnímá rizika s tím spojená. „Pauza je opravdu veliká, chybí mi to. Pro zápasy se fotbal dělá, hraje. Ale někde vzadu v hlavě tam respekt je, člověk přemýšlí, co by kdyby. Může se to dohrát v klidu, nebo začnou vyskakovat problémy. To nikdo neví.“

V Německu se mluvilo o tom, že fotbalisté by mohli hrát v rouškách. To si Vondrášek nedovede představit. „Už jen při běhání po lese to nebylo nic příjemného, dýchání v tom není jednoduché. Hrát fotbal v rouškách, to už mi přijde extrém, nedovedu si to představit a ani bych to nechtěl,“ říká.

V Česku se fotbal bude nejspíš hrát bez roušek, ale i bez diváků. „Bude to pro nás samozřejmě zvláštní. Není tady sice kulisa jako v Německu či v Anglii, tam to asi pocítí víc. Ale fotbal se hraje pro lidi, a ti u toho nebudou, nebo maximálně někde u televize a to není ono. Co vím od lidí, co nás podporují, tak je to všechny mrzí, ale budeme to muset zvládnout,“ je smířený.

V mnohých klubech se kvůli koronavirové krizi snižovaly platy, teplické vedení k tomu nepřistoupilo. „Klub se k tomu postavil fantasticky, nedal nám nůž na krk, ničím nám nevyhrožují. Na druhou stranu vím o zaměstnancích klubu, kteří na snížení platů přistoupili dobrovolně, to také klobouk dolů. I my jsme nad tím se spoluhráči seděli a určitě se k tomu nestavíme zády. Máme připravené nějaké věci, kterými bychom rádi klubu pomohli,“ ujistil Vondrášek.