Tecl vypráví: Minulou sezonu jsem si užil i zraněný, Liga mistrů je sen

Pro úřadujícího šampiona začne nový ročník pondělní dohrávkou ve Zlíně. A předčasně vrcholit bude už v srpnu v kvalifikačních bojích o vysněnou účast v Lize mistrů.

Zlín vs. Slavia Online reportáž v pondělí od 18 hodin

Dvanáct let se Slavia mezi evropskou elitu neprobojovala. Zvládne to letos?

„Postoupit do Champions League je splněný dětský sen, jsou to neopakovatelné zápasy,“ popisuje Tecl.

Víte, o čem mluvíte, protože jste si skupinu zahrál s Plzní. S Nicolaem Stanciem jste ze slávistického kádru jediný, kdo takovou zkušenost má.

Měl jsem štěstí, že se mi to povedlo, a hrozně rád bych si to se Slavií zopakoval.

Vybavíte si jeden výjimečný moment?

Asi ne, protože výjimečné jsou v Lize mistrů všechny. Možná vůbec nejhezčí bylo, když jsme postoupili přes Maribor. Moc jsme si to užili.

Byl jste to vy, kdo zmíněný zápas v Mariboru rozhodl.

To je pravda. Bylo by fajn, kdyby se mi něco podobného povedlo i ve Slavii... Ale ne, to je zatím ještě daleko. Teď se soustředíme na jiné věci.

Výběr možných soupeřů Slavie play off Ligy mistrů Ajax Amsterdam

Celtic Glasgow

FC Kodaň

Dinamo Záhřeb Poznámka: Všichni se do 4. předkola musí teprve probojovat.

Vážně? Za tři týdny vám vylosují soupeře, za pět týdnů hrajete. To je hned.

Zatím se o Lize mistrů nebavíme, opravdu to ještě není na pořadu dne. Startuje liga, která je pro nás stejně důležitá.

A k tomu losu?

Uvidíme. Mně občas přijde, že se některé týmy v Evropě podceňují. Když jsme loni hráli s Dynamem Kyjev, lidé nás pasovali do role favoritů, což nebyla pravda.

Navzdory neúspěchu v předkole však Slavia v Evropě zažila pohádkovou sezonu. Dokázal jste si ji užít i jako zraněný?

Jasně, že by bylo krásné být s klukama na hřišti, ale beru to tak, jak to bylo. A já si tu sezonu užil i z tribuny. Třeba zápas se Sevillou, na to budu vzpomínat celý život.

Teď už jste nachystaný naplno?

Věřím, že ano. Dokonce jsem v přípravě odběhal bez úlev všechno jako ostatní, v což jsem ani nedoufal.

Ovšem trenér vás do některých přípravných zápasů nenasadil. Prý z preventivních důvodů.

Bylo to o naší domluvě, protože mi jednou koleno na soustředění oteklo a kdybych pak jel dvě hodiny na zápas, něco odehrál a pak jel zase dvě hodiny zpátky, hrozilo by, že bych mohl na tři čtyři dny třeba úplně vypadnout. Teď jsem připravený, i když vím, že mi po tak dlouhé pauze může trvat, než se do toho herně dostanu.