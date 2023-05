Levý: Postup do pohárů? Přeji Bohemce, ale favorizuji Slovácko

Teď se oba bývalé kluby Stanislava Levého perou o postup do předkola Evropské konferenční ligy a někdejší československý reprezentant vidí jejich duel na dálku takto:

„Slovácko si zahrálo evropské poháry dvakrát po sobě, takže přeji více Bohemce, aby si je po dlouhých letech také vyzkoušela. Favorizuji ale Slovácko,“ říká Levý před třemi závěrečnými koly, jimiž nejvyšší tuzemská soutěž během jednoho týdne bleskově vyvrcholí.

Nedělní vzájemný zápas v Ďolíčku mohl napovědět, ale skončil bez gólů. Jak jste ho viděl?

Byl jsem na stadionu. Výsledek mě nepřekvapil. Dalo se čekat, že to nebude otevřené utkání, ale taktické. Týmy i trenéři se dobře znají, v sezoně se potkali už počtvrté. Bohemka vyhrála předchozí tři zápasy, bylo jasné, že se Slovácko poučí. Mělo optickou převahu, ale to zápasy nevyhrává. Viděli jsme to i v derby. Slavia daleko více dominovala, stejně zvítězila Sparta. Remíza sice nechala Bohemku o bod před Slováckem, ale větší šance dávám právě jemu.

Proč?

Jsou to zkušenosti, které Slovácko nasbíralo v těžkých zápasech evropských pohárů. Také zkušenosti hráčů jako Michal Kadlec nebo Milan Petržela. Čím vším si prošli, může hrát roli. Bohemka v sobotu jede na Spartu, Slovácko má doma Olomouc, a pokud obě utkání skončí podle předpokladů, místa si prohodí.

Může se do jejich souboje ještě přimíchat šestá Olomouc?

Sigma měla před nadstavbou ztrátu, remíza Bohemky se Slovácka a její výhra v Plzni, jí dávají určitou šanci. Musela by ale teď zvítězit v Hradišti. Hodně bodů Olomouc poztrácela doma.

Překvapuje vás, že největším konkurentem Slovácka jsou právě Bohemians?

Před sezonou by to čekal málokdo a speciálně po minulé, kdy se zachraňovala v baráži. Mužstvo se ale dalo dohromady, je konsolidované, je vidět práce trenéra Veselého. Pro Bohemku je škoda, že Slovácko doma neporazilo. S náskokem čtyř bodů by měla daleko lepší karty.

Nakousl jste los. Kdo ho má příznivější?

Ve výhodě je Slovácko. Bohemka jede na Spartu, která hraje o titul. V dalším kole bude mít Slovácko doma Sparta a ta už nemusí mít za určitých okolností motivaci. To samé poslední kolo Slavie.

Útočník Bohemians David Puškáč bojuje o míč s Michalem Trávníkem ze Slovácka.

V čem vidíte největší sílu Slovácka a Bohemians?

Předně oba kluby mají výborné fanoušky, které je doma podporují. Předností Bohemians je kompaktnost mužstva, týmovost, drží spolu. Nejsou tam výrazné osobnosti jako ve Slovácku, o to více vyniká kolektiv. Trenér Veselý dokázal najít vhodný systém. Slovácko, to je neskutečná zkušenost, spoustu toho odehráli v Evropě. Většina hráčů absolvovala hodně utkání v naší lize. Teď prodloužili smlouvy se všemi zkušenými hráči, což je může časem doběhnout.

V Hradišti už ale myslí i na budoucnost. Přivedli Mihálika, Kima, Doskiho, všechno hráče, kteří by měli mít nejlepší fotbalová léta před sebou.

Nic jiného jim ani nezbývá. Museli zareagovat. Současný kádr je finančně nákladný, v základu je spousta hráčů, kteří mají přes třicet let, někteří se blíží vyšším číslům.

V čem mají oba konkurenti největší rezervy?

Není to nic, co se by se ve Slovácku nevědělo, mluví o tom často i trenér Svědík. Po odchodu hráčů, kteří byli schopni dávat góly, jim hapruje koncovka. Bohemka má docela zajímavé hráče do ofenzivy, ale musí vylepšit defenzivu.

Co trenéři, vidíte mezi nimi podobnost?

Do detailu jejich práci neznám, jejich tréninky nevidím, nevím, jak komunikují s hráči. Oba ale dali mužstvu tvář, řád, což se jednoznačně ukazuje na výsledcích.

Jak by si vedli v případném předkole Evropské konferenční ligy?

Do skupiny se musí prokousat třemi předkoly, což není nic snadného. Šance nyní nejdou odhadovat. Hodně záleží na losu, jak se jim podaří posílit kádr.