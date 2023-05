ONLINE: Slovácko - Olomouc 0:0, hosté se mohou dotáhnout na pohárové příčky

Dlouhou dobu to vypadalo, že už nebudou mít, o co hrát. Fotbalisté Olomouce ale minulý týden zvítězili 3:1 v Plzni a ještě se vrátili do boje o poháry. Nyní se střetávají se Slováckem, které má na pátém místě čtyřbodový náskok. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.