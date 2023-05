Kouč Bohemians smekl: Slavia hraje vlastní ligu, o nás se teprve rozhodne

Jestli jsou pro Veselého právě červenobílí hlavním kandidátem na titul?

„Napovědělo už finále poháru, ve kterém se utkaly dva nejlepší týmy a i v něm Slavia triumfovala naprosto zaslouženě,“ řekl kouč Bohemians. „Přesto je všechno pořád otevřené a já bych nerad někoho favorizoval. Napoví až derby na Letné.“

Slavia, která čtyři zápasy před koncem ztrácí v tabulce na první příčku dva body, hraje na Spartě už v sobotu. Pak se utká ještě s Plzní (doma), s Olomoucí (venku) a se Slováckem (doma), vedoucí Spartu čekají právě Bohemians (doma), Slovácko (venku) a Plzeň (doma).

„Ale to už je jejich boj, my se soustředíme na ten náš – chceme být čtvrtí a potřebujeme se zmobilizovat na nadcházející domácí duel s pátým Slováckem,“ uvědomuje si Veselý, protože: „Zápas v Edenu byl klíčový pro Slavii z hlediska jejích šancí na titul, nerozhodovalo se o našem umístění.“

Přesto vysoká porážka 0:6, pro Bohemians ve vršovickém derby nejvyšší od října 1946, kdy se sousedem prohráli dokonce 1:8, bolí.

„Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří nás opět skvěle podporovali a takový výsledek je vůči nim krutý. Ale pokud vám soupeř dá šest gólů, je to zasloužené, od toho utéct nemůžeme,“ uznal Veselý.

Navzdory jedné z nejlepších sezon v samostatné historii mají Bohemians se Slavií v nejvyšší soutěži hrozivou bilanci: tři porážky, skóre 1:13 a k tomu smolné vyřazení v domácím poháru.

„Přesto jsme tady tentokrát odehráli nejlepší první poločas,“ zopakoval. „Zejména úvodní pasáž byla velmi slušná a měli jsme vstřelit branku, protože možnosti jsme si vytvořili. Pak jsme ovšem lacině inkasovali, soupeř se uklidnil.

A do druhého poločasu se z domácí kabiny na trávník vrátil uragán.

„Rychlé dva góly a bylo po zápase. Chyby navíc přicházely i od zkušenějších hráčů, což mě mrzí,“ hodnotil Veselý.

Bohemians dostali šest branek také v únoru od Sparty a i tenkrát se sesypali zejména ve druhém poločase. „Nechali jsme se totálně dotrhat a utkání jsme dohráli v křeči,“ zlobil se tenkrát trenér.

Něco podobného se opakovalo i v neděli.

„Nemůžu říct, že by se na to někdo z hráčů vykašlal, ale řadě věcí jsme samozřejmě zabránit mohli. Musíme zároveň vidět i kvalitu soupeře: Slavia by postavila dvě, možná dvě a půl jedenáctky z hráčů, kteří by jinde v klidu patřili do základní sestavy. I proto doufám, že sem do konce roku už nepojedeme.“

Proč především?

„Protože čelit Slavii v Edenu je nesmírně obtížné. Jde proti vám všechno: podavači rychle vracejí balony zpátky do hry, rozhodčí jsou pod tlakem fanoušků, realizáku i hráčů, tým má obrovskou kvalitu,“ vypočítával Veselý. „Abyste tady mohli pomýšlet na úspěch, potřebujete vstřelit první gól. Hradci se to minulý týden podařilo, my na to chtěli navázat a následně využít toho, že Slavie hru bude muset otevřít, aby zvítězila. Nepovedlo se.“

A Bohemians při premiéře v titulové skupiny nadstavby dopadli neslavně. Celý ročník 2022/23 pro ně však stále může skončit nejlépe v české historii.