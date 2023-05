Předposlední krok k titulu. Sparta je v pozici, kterou dosud nepoznala

Aby se soupeř z pražských Bohemians 1905 necítil příjemně na hřišti, o to se však musí postarat především sparťanští hráči. V sobotu odpoledne mohou udělat předposlední krok k vytouženému titulu.

„Bohemians nás budou chtít porazit, udělají pro to cokoli. My musíme být dobří, hrát chytře a ještě prokázat kvalitu. Základem je, že na hřišti musíme nechat duši,“ zdůraznil asistent kouče Briana Priskeho.

Tři kola do konce sezony má Sparta před druhou Slavií pětibodový náskok. K titulu, který naposled vybojovala v roce 2014, bez ohledu na výsledky rivala potřebuje čtyři body.

Za určitých okolností může slavit už v sobotu: ve svém utkání potřebuje získat víc bodů než Slavia proti Plzni. Slávisté budou vědět, jak Sparta dopadla, jejich utkání začne (18.00) přibližně hodinu poté, co skončí to na Letné.

Poslední návštěvy na Spartě 17 266 diváků: Sparta - Brno (3:1) 18 305: Sparta Slavia (3:3) 17 668: Sparta - Plzeň (2:1) 18 113: Sparta - Slavia (3:2) Sparta - Bohemians, vyprodáno

„Máme před sebou náročné utkání, takže celý týden jsme tvrdě pracovali. Na tabulku se ohlížet nesmíme, i když víme, jak vypadá. Musíme dělat všechno jako dosud. Kdybychom dělali něco jinak, bylo by po všem.“

Sparta se do komfortní situace dostala minulý víkend, kdy v přímém souboji o první příčku Slavii zdolala 3:2. „Teď musíme urvat devět bodů. To je všechno, co můžeme udělat,“ prohodil slávistický kouč Jindřich Trpišovský

Slavia doma hraje s Plzní, obhájcem trofeje, který ví, že obsadí třetí příčku. Jde o souboj týmů, které si v předchozích osmi letech právě po posledním sparťanském triumfu tituly rozdělovaly mezi sebou - každý získal čtyři.

„My se na zápas musíme dívat tak, že hrajeme s dobrým týmem doma, přijdou lidi. Musíme chtít podat co nejlepší výkon. Nesmíme se dívat na poslední ani následující zápas. Chceme potvrdit domácí formu,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Sparta se do čela dostala po závěrečném dějství základní části, kdy šťastně otočila duel v Liberci (3:1) a Slavia doma neporazila Hradec Králové (1:1). V úvodním kole nadstavby vyhrála obě pražská S a pak došlo na derby.

I když Sparta měla na startu nadstavby dvoubodový náskok, za favorita na titul byla pořád považována Slavia a to i v derby. Momentálně je situace zcela jiná. Sparta je v pozici, kterou dosud pod koučem Brianem Priskem nepoznala. Jako velký favorit na titul nesmí zaváhat, což může do týmu vnést nervozitu, hráče svazovat.

Navíc na podzim doma Bohemians neporazila, po přestávce vyrovnal Čvančara na 1:1 a další gól už nepadl. Jarní duel v Ďolíčku skončil vítězstvím sparťanů 6:2, o kterém rozhodli po hodině hry. „Ano, dali jsme šest gólů, ale výhra se nerodila lehce,“ zdůraznil Friis.

Domácí prostředí je výhodou, ale zároveň může tížit. „Vždycky bojujeme víc než devadesát minut, což je náročné. A proto potřebujeme, aby nás fanoušci tlačili a pomohli nám soupeře porazit,“ řekl Friis.

Minule v derby sparťané překvapili sestavou i defenzivní taktikou. Proti Bohemians lze očekávat, že se vrátí k trendu předchozích zápasů, čili s kapitánem Krejčím zpátky v obraně, vyššímu držení míče a ofenzívě.

Bohemians drží čtvrtou příčku, která zajišťuje účast v druhém předkole Konferenční ligy, Slovácko však ztrácí jen bod. Právě se Spartou se oba střetnou - Bohemians v sobotu, Slovácko se proti ní představí doma v úterý.

Před týdnem vzájemný duel mezi Bohemians a Slováckem skončil bezbrankovou remízou. „Čtvrté místo je podle mě otevřené, do hry se navíc dostala i Olomouc. Pravděpodobně se rozhodne až v posledním kole. “ podotkl Jaroslav Veselý, trenér Bohemians.