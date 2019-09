Slovácký obránce Hofmann: Příští kola určí, jestli budeme hrát nahoře

„Následující kola rozhodnou, v jaké části tabulky se budeme pohybovat. Chceme být nahoře, nebo kolem prostředka. Sobota je důležitá, můžeme odskočit týmům zdola,“ přeje si obránce Slovácka Stanislav Hofmann, který v sezoně ještě nechyběl ani minutu.

Po třech vítězstvích s čistým kontem jste třikrát nevyhráli. Co to s vámi dělá?

Je to jako na houpačce, ale měli jsme dva těžké venkovní zápasy a blbě jsme ztratili domácí utkání proti Mladé Boleslavi, kterou jsme měli porazit. Na Slavii nešlo reálně čekat, že zvítězíme. Tam nebude vyhrávat asi nikdo. V Ostravě jsme nehráli dobře, tam jsme si zasloužili prohrát. Ale remíza s Boleslaví nás mrzí ještě teď.

Slovácko - Teplice Sledujte v sobotu od 16.30 hodin online.

Po zbytečné remíze máte o to větší motivaci, že?

Jestli chceme hrát nahoře, tak domácí utkání proti Teplicím musíme vyhrát. Po třech zápasech bez vítězství se chceme odrazit tříbodovým ziskem, aby se nám jelo lépe ven. Ale nebude to jednoduchý zápas. Nikdo si nemůže myslet, že Teplice přejedeme.

Už jen kvůli bilanci se to nečeká. Čtyřikrát po sobě jste jim nedali gól. Teplice vám nesedí?

Samozřejmě si pamatuju zápasy z loňské sezony, které jsme prohráli 0:2. Ale doma jsme je loni na podzim chytli v nejhorší možné chvíli, kdy jsme se v tom plácali a prohráli spoustu zápasů po sobě. Doufám, že navážeme na domácí výkony proti Zlínu nebo Boleslavi. Pak sérii zlomíme. Důležitý bude úvod. Musíme na ně vlítnout a pokusit se hned na začátku dát gól. Když vstřelíme první branku my, neprohráváme.

A naopak když inkasujete první, často je z toho vysoká porážka. Proč?

V týdnu jsme se o tom bavili s trenéry. Ve všech čtyřech zápasech které jsme prohráli, jsme nedali gól a spoustu jich dostali. Neřekl bych, že je to o obraně. Jakmile inkasujeme, tak se náš systém sesype. Tým pak celkově nehraje kompaktně, jak by měl. Chceme hned vyrovnat, ale vznikají okénka a soupeři nás trestají.

Teplice ve středeční dohrávce doma porazily Boleslav. Může to hrát nějakou roli?

Čeká je cesta do Hradiště, to není kousek. Můžou být trochu rozlámaní, ale na to se nedá spoléhat. Sice jim odešel Kuba Hora do Slavie, ale semkli se, udělali nějaké body. Mají zkušený mančaft, ale někdy nevím, co od nich čekat.