Slovácko vyhlíží ligovou výhru, v Olomouci chce zlepšit útok

„Už by to chtělo zabrat,“ burcuje svůj tým asistent slováckého kouče Michal Šmarda před sobotním zápasem v Olomouci.

Slovácko zažilo povedený start sezony, ve třetině základní části mu se 14 body patří osmá příčka.

„Dvě domácí remízy nás mrzí, měli jsme mít o čtyři body víc,“ uvědomuje si Šmarda. „Škoda laciného inkasovaného gólu v utkání s Teplicemi. V útočné fázi se nám zároveň příliš nevedlo, to musíme zlepšit.“ Co konkrétně? „V křídelních prostorech se nám nějaké věci podařily, ale chyběla nám kvalita v centrech, množství hráčů v náběhu do vápna nebo výběr místa.“

Šestá Olomouc má o bod více. „Bodují teď skoro v každém zápase. Je to velmi silný soupeř, zejména v domácím prostředí,“ upozornil Šmarda. „Olomouc hraje rychlý kombinační fotbal, zdobí ji kvalitní hra zejména v křídelních prostorech, kde na to mají typy jako Faltu či Pilaře, střelecky se prosazuje Plšek.“

Olomouc má v nohách pondělní remízu v ligovém utkání v Jablonci, Slovácko o den později zvítězilo 3:1 v poháru v Benešově. „Stálo nás to daleko víc sil, než jsme si představovali. Ale výsledkem byl přece jen postup, navíc zasloužený. Ve druhé půli, po střídání hráčů přišla kvalita,“ ocenil slovácký asistent.