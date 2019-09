Teplice chtějí potvrdit vzestup. Ale Slovácko je skvělé, zní z týmu

Vondrášek: Tížilo nás, že jsme doma nezvítězili S výhrou nad Mladou Boleslaví v zádech dnes fotbalisté Teplic vyrazí o další ligové body bojovat na půdu nepříjemného Slovácka. Minišňůra tří zápasů bez porážky skláře odlepila ode dna tabulky, uspějí potřetí v řadě? „Kdybychom teď prohráli, tak ty předešlé úspěchy vyjdou vniveč,“ uvědomoval si teplický obránce Tomáš Vondrášek po středečním tříbodovém zisku v ligové dohrávce s Mladou Boleslaví (2:0). „Jsem obrovsky šťastný za celý tým, realizák, fanoušky, že jsme to zvládli. Na tento zápas jsme se upínali dlouho, a to nejen proto, že jsme od Boleslavi na jaře dostali világoš (0:8). Tížilo nás, že jsme doma zápasy nevyhrávali, že jsme si nezakřičeli s fanoušky. Jsem i za ně šťastný, že jsme jim mohli dopřát radost z výhry,“ slavil Vondrášek. Teplice si zadělaly na vítězství především skvělým vstupem do zápasu, což u nich poslední dobou nebývalo zvykem. Spíš naopak. Pokažené první poločasy skláře srážely. „Myslím, že jsme si to vzali k srdci. Trenér nás na to upozorňoval. Tentokrát jsme pokyny, které jsme měli, splnili do puntíku. Nebyl to od nás ideální výkon, ale hodně jsme se přiblížili k tomu, čím se chceme prezentovat.“ Vzadu nula, vpředu dva góly, bojovný výkon. Tím Teplice favorita zaskočily. „Všichni odvedli na hřišti obrovskou práci. I ti, co do toho naskočili v průběhu zápasu, tomu hrozně moc pomohli. A společně si teď můžeme vychutnávat radost z vítězství.“ Budou se Teplice radovat i dnes? Ondřej Bičiště