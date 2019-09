Teplická pomsta za potupu a úleva: Strašáka 0:8 jsme spláchli

„Jsem rád, že jsme to tímhle spláchli. Že už na to člověk nemusí myslet. Byl to takový strašák, který když něčím nepřekonáte, bude v hlavě stále,“ doznal stoper Jan Shejbal po středeční dohrávce. „Řekli jsme si, že na tu porážku 0:8 v nové sezoně zapomeneme, jenže ono to v podvědomí stále bylo.“

O propadáku v play off o Evropskou ligu se v kabině sklářů mlčelo. „Hráči to slyšeli tolikrát, že bylo zbytečné to zmiňovat. Věděli, o co jde, a my o tom fiasku mluvit ani nechtěli,“ řekl asistent Pavel Drsek.

Mladoboleslavští tušili, že šlo o neopakovatelný zápas. „Už tehdy jsem tvrdil, že utkání bylo specifické. Dali jsme z prvních tří střel tři góly. Jestli si někdo myslel, že to teď bude mít podobný průběh, musel se zbláznit. Říkal jsem i hráčům, že takový zápas se hraje jednou za 30 let,“ motivoval hostující trenér Jozef Weber svůj tým, že to nepůjde samo. Marně. „Domácí hráli oduševněle, my jen pomalý, platonický fotbal.“

Přitom Mladá Boleslav zase nahání strach, je nejútočnější letkou ligy a minule šesti góly spláchla Příbram. Skláři ji však vynulovali. I ruského superkanonýra Komličenka. Díky tomu, že vsadili na systém se třemi stopery Jeřábkem, Čmovšem a Shejbalem. „Neměli jsme čas to teď trénovat, jen v přípravě. Ale fungovalo to. Když jsme ve vedení, tenhle systém je výhodou. Můžeme se vzadu zatáhnout v pěti, těžko se do toho dostává,“ vykreslil Shejbal. „Pustili jsme je ke dvěma nevýrazným hlavičkám, jinak nic neměli. Žádnou kombinaci, kterou by nás motali.“

Ani top ligový střelec Nikolaj Komličenko, který předtím sklářům nasázel v pěti zápasech šest gólů. „Nepřišel mu servis z druhé vlny, ze stran,“ omlouval ho mladoboleslavský kouč Weber.

Shejbal tvrdil: „Dobře jsme si Komličenka přebírali, skákali jsme do něj, abychom mu to znechutili. Báli jsme se spíš Mešanoviče, má fazonu a je běhavější, zarputilejší. Ale pohlídali jsme si to, vzadu jsme byli blízko u sebe a mluvili na sebe.“

A pomsta za 0:8 byla sladká. „Chtěli jsme jim to vrátit, není normální, aby nás takhle porazili,“ nechápal Shejbal. „Jsem rád, že jsme dokázali před vlastním publikem, že na ně máme. A že v květnu to byl jednorázový výstřel do tmy.“