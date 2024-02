Dostál jako na střelnici. Někdy je toho už moc, říká zlínský brankář

I na jeho výkonu bude záležet, jestli se předposlednímu týmu ligy povede ve středeční domácí dohrávce proti sešívaným (od 18 hodin) dosáhnout na příznivý výsledek.

Zlín – Slavia Středa 18.00 online

Chystáte se znovu na pořádný zápřah jako na podzim?

Asi to tak bude, ale necháme se překvapit. Zápasy proti pražským „S“ nebo Plzni jsou specifické, hrajete proti obrovsky silnému soupeři. Kvalita Slavie se ukazuje na jejích šancích.

Gólmani jsou rádi v permanenci, ale tehdy na Slavii to bylo až přes čáru, ne?

Po prvním zahřívacím poločase to ve druhém vygradovalo. Po zápase jsem byl unavenější než po kterémkoli jiném. Bylo to jako hodinu a půl trvající trénink, kdy na mě kluci pálí každou minutu.

Zlínský brankář Stanislav Dostál během utkání na Slavii.

Přestože jste kvůli poranění ledviny vynechal šest kol, máte druhý nejvyšší počet zásahů v lize (63). Vnímáte to i v bráně?

Pro mě je to dobře, ale zase to ukazuje, že naše defenziva není v optimálním rozpoložení. Odpovídá tomu také počet inkasovaných branek. Soupeři se nám tam dostávají lacino po našich hloupých chybách. Byl bych raději, kdyby to bylo méně nebezpečné.

Podle jiné metriky jste měl na podzim také nejvíce zachycených centrů (38).

Vždycky mi říkali, že nevybíhám. (smích) Ale tyhle statistiky moc nevnímám. Hlavně se snažím pomoct týmu.

Jiný číselný údaj zase říká, že jste odehrál za Zlín v první lize 160. zápas a dotahujete se na prvního Jaroslava Švacha, který jich má o třicet více. Láká vás ho překonat?

Nejvíce si přeji, abychom tuhle sezonu zvládli. A když už jsme to vzpomněli. Abych ho předčil, potřebujeme zlepšit výsledky a stoupat tabulkou. Hrajeme o život.

V Teplicích, kde jste v neděli rupli 1:2, to tak ale moc nevypadalo. Také vám připadal váš výkon pasivní, ustrašený, málo odvážný?

Víceméně ano. Nemůžeme hrát na fotbalovou krásu. Musíme to ubojovat, ukopat. Vůči lidem, kteří se na nás dívají, to bude znít možná blbě, ale asi to nebude moc koukatelné. Na krásu hrát nemůžeme, potřebujeme sbírat body. Jestli to dokopeme do brány kolenem, břichem nebo hlavou, je úplně jedno.

Znervóznělo vás, že až na Karvinou ostatní vaši konkurenti v boji o udržení v sobotu vyhráli?

Na výsledky jsme se podívali. Také jsem se mrkl na kousek zápasu z Budějovic a to nebyl žádný hezký fotbal. Budějovice to obrovsky odbojovaly a vyšlo jim to. Jindy to vyjít nemusí, ale když utkání odbojujete, je z toho jiný dojem, než jsme zanechali v Teplicích. Neříkám, že jsme nehráli naplno, ale představoval bych si od nás více.

Vítáte, že hrajete už ve středu a nebudete se dlouho babrat nezdarem z Teplic?

Tahle porážka mě hrozně mrzí. Na to, jaký výkon jsme předvedli, minimálně bod jsme si mohli odvézt. Nechci, aby to vyznělo nepokorně, ale je strašná škoda, že je nezvládneme aspoň za remízu. Soupeři se dotahují, situace v tabulce není ideální a my tyhle zápasy zkrátka prohrávat nesmíme.

Pojďme ke Slavii. Co jako gólman říkáte na to, že koupila k Mandousovi s Kolářem v zimě Staňka z Plzně?

Je to obrovská kvalita. Jsou tam tři velezkušení a výborní gólmani. Popravdě jim to moc nezávidím. Konkurence je veliká, jsou pod značným tlakem. Ale musí si s tím poradit, jsou ve Slavii.

Co si vezmete z jejího duelu s Jabloncem, který doma přestřílela 4:3?

Byla to ofenzivní smršť z obou stran a obrany byly trošku děravé. Dá se čekat, že Slavie udělá změny, hlavně v defenzivě. Jejich kádr je široký, mají z čeho vybírat.

Dal vám Jablonec návod, jak překonat její obranu?

Ukázal, ale o to větší pozor si na to Slavie bude dávat. Upozorní se na chyby, které tam vznikly. Každý zápas je jiný, my hrajeme doma.

Hrozí největší nebezpečí od Václava Jurečky, který se dvěma góly dotáhl na čelo pořadí nejlepších střelců?

Rozhodně. Dodá mu to herní pohodu, bude na hřišti v klidu. Musíme si ho pohlídat. Ale nejen jeho. Připravit se komplexně na celý tým. Odmakat zápas, rvát se a vytěžit z něj maximum. To samé v neděli se Slováckem. Bude to krásný týden.