Jen ne zase nervy, přeje si nový kapitán zlínských fotbalistů

„Je to velký závazek. Ale nejsem jediný kapitán,“ upozorňuje rodák z Prahy, který plánuje s rodinou zůstat ve Zlíně i po kariéře.

Jak je to tedy se zlínskými kapitány? Kdo má hlavní slovo?

Záleží, kdo hraje. Je tam Dom Simerský, já, Dosty (brankář Dostál). Také Bart (Bartošák) má co říct. Není to pouze o mně. Ve finále jsme všichni plus minus stejně staří. Nikdo není odskočený, jako to bylo předtím u Venci Procházky. Nemám hlavní slovo, konzultujeme to společně.

Role jednoho z kapitánů vás ale musela potěšit, ne?

Jsem za to rád. Ve Zlíně jsem odehrál v lize nejvíce zápasů. Zažil jsem tady hezké i horší okamžiky. Minulá sezona pro mě byla psychicky hodně náročná, ale i tak si jí vážím, protože tahle zkušenost nás může zocelit. Ve Zlíně žiju, máme tady s rodinou dům a vypadá to, že tady s největší pravděpodobností zůstaneme.

Až tak vám kraj přirostl k srdci?

Po letech strávených v Praze, Ostravě, kde to bylo divočejší, jsme tady s rodinou zakotvili. Moje žena si tady našla práci, dcera chodí v Malenovicích do školy, syn v Pohořelicích. Nechci, abychom s rodinou pořád pendlovali. Fotbal není na dlouho, může se stát cokoliv a půjdu třeba hrát jinam. Ale rozhodli jsme se zůstat tady.

Kteří kapitáni jsou pro vás vzorem?

Ze začátku kariéry to byl Dan Huňa, který mi hodně pomohl, když jsem v šestnácti přišel do áčka Příbrami. Pak bych zmínil velkou legendu Baníku Martina Lukeše, který mi také extrémně pomohl s adaptací v Ostravě a našli jsme si k sobě cestu. Ve Zlíně Venca Procházka. Výborný kapitán. Doteď jsme v kontaktu. Všichni byli charakteři, kteří zažili spoustu věcí. Od takových borců si člověk musí něco vzít.

Loni jste se zachránili v hodině dvanácté v nadstavbě a pak v baráži. Ani letos to nevypadá na klidné jaro.

Bohužel to tak je. V létě jsme tým extra moc nedoplnili. Přišli mladí, šikovní kluci, kteří potřebovali čas. Teď mají za sebou půlrok a na konci podzimní části ukázali, že hrát umí. Jsou to dobří fotbalisti a hlavně platní. Teď se mužstvo dobře doplnilo.

Zlínská posila Cletus Nombil.

Vnímáte, že příchodem čtyř cíleně vytipovaných posil klub konečně pochopil vážnost situace?

Je pravda, že v létě se nic moc nedělo. Ale to je otázka na vedení klubu, to z mé pozice hodnotit nemůžu. Teď se do toho řízlo. Konečně máme velkého útočníka (Nigerijec Ikugar), když bude potřeba, pomůže udržet balon. Tomáš Schánělec je velice pracovitý hráč, který určitě ukáže, co v něm je. Cletus bude pro soupeře hodně nepříjemný, což jsem zjistil na soustředění. (smích) Zviad (Načkebija) je rychlostní typ, dobrý ve hře jeden na jednoho. Je to náš Vahka číslo dvě (gruzínský krajan Čanturišvili a do loňska hráč Zlína), podsaditý řízek.

Po podzimu jste předposlední. Půjde to tentokrát bez baráže?

Strašně bych si přál, abychom se nezachraňovali na poslední chvíli jako před rokem. Všichni si pamatujeme, jaké to byly nervy. Bodová propast není veliká. Když dobře začneme, můžeme tabulkou stoupat.

Začínáte v Teplicích, pak máte doma dohrávku se Slavií a derby se Slováckem. Zvyšuje to tlak, abyste na severu Čech bodovali?

Jednoznačně. Zápas s Teplicemi je klíčový. Navíc mám vzpomínky na loňské utkání, kde se seběhlo několik situací, a chtěl bych jim to strašně moc vrátit. Doufám, že my, co jsme tady zůstali, jsme si toho všichni vědomi.

Narážíte na katastrofální výkon rozhodčího Nehasila, který vás fatálně poškodil za stavu 1:1, kdy neodpískal evidentní penaltu ve váš prospěch? Nebo faul Hory, který vás zastavil v úniku a dostal jen žlutou?

Je to nějaká doba, ale pořád to ve mně je, bublá to. V kariéře jsem asi nic podobného nezažil.

Na soupisce jste vedený jako útočník, teď ale přišli dva. Kde bude vaše pozice? Až na postu brankáře jste ve Zlíně hrál snad všude.

Na tohle se mě ptají nejen novináři, ale i lidé z okolí. Kolikrát vystřídám za trénink tři čtyři pozice. Je to na trenérovi. Kde mě bude potřebovat, tam se budu snažit odvést maximální výkon.

Po zranění ze soustředění v Turecku jste fit? Prý vám málem Cletus zlomil zápěstí.

Stalo se to v souboji na tréninku. Chodí do nich opravdu naplno. I když je předzápasový trénink, kdy bývá určitá ohleduplnost. On je zkrátka takový. Byla to nešťastná náhoda. Neudělal to schválně. Dupnul mi plnou váhou na ruku. Cítil jsem velkou bolest a myslel si, že ji mám fakt zlomenou. Naštěstí se to nepotvrdilo. Chvilku jsem měl zápěstí nateklé, ale po třech dnech jsem řekl, že jdu zase trénovat a hrát zápas. Teď jsem úplně v pořádku a stoprocentně připravený.